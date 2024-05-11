Стрільцям доведеться змінювати плани, а Дівам потрібно розслабитися: гороскоп на 11 травня 2024 року

Добігає кінця тиждень, на якому, за твердженням астрологів, п'ять знаків зодіаку мали бути успішнішими за інших. Суботу, 11 травня, важко назвати сприятливим часом, адже сьогодні настрій коливатиметься, як гойдалка, як і енергетика цього дня змінюватиметься від «злої» до «доброї». Зірки попереджають, що лише від людини залежатиме, що їй ближче — добро чи зло. Адже невдовзі доведеться відповідати за вчинки та слова.

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Овен

Сьогодні багато чого залежатиме від вашого настрою, тому намагайтеся бути в бадьорому настрої, більше думайте про приємне. Не варто розраховувати на чиюсь допомогу, плануйте індивідуальну роботу. Приділіть увагу близьким людям, проведіть із ними вечір, інформує Ukr.Media.

Телець

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Якщо ви хочете зміцнити свої стосунки, підлаштовуйтеся під співрозмовника, враховуйте його думки і бажання. Також не критикуйте зайвий раз, тримайте під контролем свої емоції, навіть якщо вас щось сильно дратує. Відкладіть усі робочі обговорення, постарайтеся відновити сили й енергію.

Близнюки

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Велика ймовірність, що із самого ранку Близнюкам доведеться розв'язувати проблеми, які несподівано виникли. Не відкладайте їх на потім: із часом вони тільки посиляться. Зірки також рекомендують 11 травня зайнятися старими питаннями, які постійно про себе нагадують. Слідкуйте за самопочуттям.

Рак

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У першій половині дня у Раків буде похмурий настрій. Щоб не зірватися на близьких людях, намагайтеся займатися тільки приємними справами, думайте про те, що піднімає вашу самооцінку. Приготуйте що-небудь особливе на вечерю, купіть собі подарунок. Перш ніж дати відповідь, прислухайтеся до інтуїції.

Лев

Сьогодні ви будете дуже вразливі й уразливі для критичних зауважень. Зірки радять обмежити контакти, більше часу провести на самоті, займатися своїми власними справами. Якщо 11 травня все-таки доведеться вирішувати нагальні питання, зберігайте спокій і незворушність.

Діва

Перенесіть усі важливі питання на інший час, а цей день присвятіть розслабленому відпочинку і розвагам. Дівам можна провести час із друзями, вибратися на природу, якщо погода дозволяє, повеселитися. Не засмучуйтеся, якщо щось іде не за вашим планом: можливо, ви не бачите якихось фактів.

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Терези

Вдалий і сприятливий день для Терезів. Вам під силу багато чого: займайтеся складними справами, які раніше були відкладені. Однак є ймовірність, що хтось буде вам заважати і псувати настрій. Спілкуватися краще на нейтральні теми, уникати складних питань і суперечок, які можуть перерости в конфлікти.

Скорпіон

Проведіть ранок розслаблено, приготуйте смачний сніданок, обговоріть приємні речі з коханими. Після обіду ваша енергія підвищиться і дасть вам змогу розв'язувати складні й неприємні питання, які чекають свого часу. Проявіть наполегливість у роботі: сьогодні можна зробити великий крок уперед.

Стрілець

Невдалий день для Стрільців, коли багато планів доведеться змінювати. Зірки радять бути спокійними і розважливими, тримати під контролем свої емоції. Краще відкласти важливі або відповідальні справи на інший час, зараз вам буде складно зосередитися на роботі.

Козоріг

Перша половина дня буде для Козорогів невдалою. Імовірні сварки з близькими, самопочуття може погіршитися. Після обіду ви почуватиметеся значно краще і зможете зайнятися запланованими справами, провести зустрічі або телефонні переговори.

Водолій

Постарайтеся зберігати незворушність і спокій у першій половині дня. Тоді вам вдасться уникнути напруженості в розмовах і з'ясування стосунків із рідними. Якщо якась серйозна розмова все ж необхідна, перенесіть її на вечір. Тоді багато чого складатиметься на вашу користь.

Риби

Якщо доведеться давати відповідь на якесь важливе для вас запитання, думайте про наслідки. 11 травня не варто йти на поводу у своїх швидкоплинних примх. Це може призвести до неприємної ситуації. Не варто займатися робочими питаннями, приділіть час своїм особистим потребам, відновіть сили.

Про те, що обіцяє Східний гороскоп на тиждень 13−19 травня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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