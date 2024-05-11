Українець змусив нервувати: Ломаченко та Камбосос вклалися у вагу перед боєм в Австралії (відео)

У суботу, 11 травня, напередодні бою за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF та другорядний пояс IBO у легкій вазі (до 61,2 кг) між ексчемпіонами світу українцем Василем Ломаченком (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 3 поразки) та австралійцем Джорджем Камбососом (21 перемога, 10 з них — нокаутом, 2 поразки), який безкоштовно покажуть в Україні, відбулося офіційне зважування боксерів.

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При цьому 30-річному австралійцю з грецьким корінням довелося понервувати, оскільки 36-річний дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко запізнився на церемонію. «Я тут. На відміну від суперника я — справжній професіонал», — зазначив Джордж Камбосос.

У результаті обидва боксери вклалися в ліміт вагової категорії, хоча українець виявився важчим. Вага Ломаченка — 61,2 кг, вага Камбососа — 60,9 кг.

Нагадаємо, що на початку 2022 року Ломаченко відмовився від бою з Камбососом за титул абсолютного чемпіона світу через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Після цього австралієць програв свої пояси в бою з Хейні, а через чотири місяці капітулював і в поєдинку-реванші з американцем (крім того, у червні 2023-го австралієць ще виграв дуель із британцем Максі Хьюзом).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній суперник Ломаченка отримав два довічні терміни за вбивство вагітної коханки.

Фото X Top Rank Boxing

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