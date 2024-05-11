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Події

«Запасів палива не залишилося»: ЗСУ потужно вдарили по нафтобазі в окупованих Ровеньках на Луганщині (відео)

10:22 11 травня 2024
Пожежа у Ровеньках

На території тимчасово окупованої Луганської області, як і в росії, останніми днями активно горять нафтобази.

«На окупованій Луганщині одна за одною спалахують нафтобази. Спочатку в Луганську, вчора вночі — у Ровеньках. Руйнування значні, запасів пального не залишилося. Щоб там не говорили місцеві колаборанти та росіяни, але недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти. І теж віддаленого від лінії фронту. Заправляти військову техніку стане ще складніше», — повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Про приліт пишуть і російські паблики, припускаючи, що удару було завдано ЗСУ за допомогою далекобійних ракет ATACMS з касетною бойовою частиною. Пишуть, що загинули троє та що семеро людей постраждали.

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Нагадаємо, що днями дрон долетів до Башкортостану (рф), де вдарив по нафтопідприємству в Салаваті. Відстань від України — близько 1300 кілометрів.

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А напередодні дрони атакували підприємство у Калузі, що під москвою.

Фото — скріншот

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