«Був роман»: відомий продюсер про Ані Лорак

Відомий продюсер Сергій Перман, який раніше співпрацював зі зрадницею Ані Лорак, що подала документи на отримання російського громадянства, в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів подробиці співпраці з нею та про їхні відносини.

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«Я був менеджером, але виконував функції продюсера, ми працювали близько 6−7 років. Завершилось це тоді, коли виник конфлікт між мною та колишнім чоловіком Лорак — турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу», — сказав Сергій.

Перман зазначив, що не бився з Муратом, але той сам накинувся привселюдно.

«Чим я його довів — не можу сказати, тому що це особиста справа Кароліни та її колишнього чоловіка. Після того я не хотів залишатися з цими людьми», — згадав Сергій.

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Сергій Перман, Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу

За словами продюсера, у нього був з Ані Лорак роман.

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«На той момент я був закоханий. Це був нерозділений роман. Вона неймовірно талановита і красива жінка, з повною відсутністю розуму, на жаль. Зараз її немає в моєму житті взагалі ніяк. Мені не цікаво взагалі все, що відбувається з того боку», — резюмував продюсер.

Раніше повідомлялося, що Лорак поспівчувала «дорогим росіянам» через теракт у «Крокусі» і заодно анонсувала свій концерт.

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