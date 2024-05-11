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Спорт

Джоковичу розбили голову алюмінієвою пляшкою у Римі: з'явилася реакція найкращого тенісиста світу (відео)

11:25 11 травня 2024
Новак Джокович

Найсильнішому тенісисту світу сербу Новаку Джоковичу, який минулого року виграв свій 24-й титул серії «Великого шолома», розбили голову під час виступу на престижному турнірі в Римі.

Після перемоги над французом Корентеном Мьюте (6:3, 6:1) титулований серб почав роздавати автографи вболівальникам, коли йому в голову з трибун прилетіла алюмінієва пляшка. Опустившись на коліна і обхопивши руками голову, Новак деякий час приходив до тями, після чого працівники арени відвели тенісиста в підтрибунне приміщення арени «Форо Італіко».

«Джокович отримав травму голови, мав невелику кровотечу. Його доправили до медичного центру для надання допомоги. Він відчув легку нудоту, але з ним усе гаразд, його стан не викликає серйозних побоювань», — йдеться у заяві організаторів турніру.

У повідомленні також сказано, що пляшка, ймовірно, потрапила в Джоковича випадково, випавши з рюкзака вболівальника, який нахилився взяти у Новака автограф. Відео з іншого ракурсу та вираз обличчя «винуватця» інциденту підтверджують цю версію.

Пізніше з'явилася реакція самого тенісиста.

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«Дякую вам за тривожні повідомлення. Це був нещасний випадок, і я спокійно відпочиваю в готелі з пакетом з льодом. Побачимося з усіма в неділю», — написав Новак Джокович у соціальній мережі.

Нагадаємо, що свого часу самого серба дискваліфікували на US Open, коли він зі злості зарядив по м'ячу, влучивши в жінку-лайнсмена.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що розбита ракетка Новака Джоковича з фіналу Вімблдону дісталася унікальному вболівальнику.

Фото X Internzionali BNL d`Italia, скріншот

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