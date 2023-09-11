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Джокович «знищив» росіянина та виграв 24-й турнір «Великого шолома»: відеоогляд фіналу US Open

9:11 11 вересня 2023
Новак Джокович

У ніч проти понеділка, 11 вересня, у Нью-Йорку на корті Артура Еша пройшов фінал 143-го розіграшу турніру «Великого шолома» — US Open-2023. У вирішальному поєдинку за трофей зійшлися друга та третя ракетки світу — серб Новак Джокович та Данило Медвєдєв із країни, яку не прийнято називати вголос у цивілізованому спортивному суспільстві. Нагадаємо, днем раніше 19-річна американка залишила скандальну Соболенко без трофею US Open у жіночому розряді.

Остання очна зустріч суперників, у березні нинішнього року в Дубаї, завершилася на користь представника країни-агресора, який уже тривалий час проживає в Монако. Загалом же перевага була на боці серба, який мав дев'ять перемог проти п'яти поразок.

Цього разу Новак задав тон поєдинку із самого старту. Тенісисти влаштовували затяжні розіграші, діставали неймовірні м'ячі, але в кожному компоненті сербу вдавалося перевершувати свого опонента. У підсумку за 3 години 17 хвилин Джокович здобув перемогу у трьох сетах — 6:3, 7:6 (5), 6:3, та став чотириразовим переможцем US Open.

Також цей трофей став для серба 24-м на турнірах серії «Великого шолома». Свій тріумф Новак присвятив своєму другу Кобі Брайанту (легендарний баскетболіст виступав саме під 24-м номером), який загинув у січні 2020-го в авіакатастрофі.

Перемога на US Open-2023 не лише принесла Джоковичу 3 млн доларів призових (банківський рахунок Медвєдєва «поповниться» на 1,5 млн в американській валюті), але й повернула на вершину світового рейтингу, звідки його «посунув» наприкінці червня іспанець Карлос Алькарас.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що розбита ракетка Джоковича з фіналу Вімблдона дісталася унікальному вболівальнику.

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