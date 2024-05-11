Росіяни обстріляли передмістя Сум, загинула жінка

Росіяни продовжують атакувати Україну. Одна людина загинула 11 травня внаслідок ракетного удару в передмісті Сум. Це сталося о 16:10. Про це повідомили в ОВА.

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Загинула жінка 1987 року народження, отримавши поранення несумісні з життям.

Як додали в адміністрації, триває ліквідація наслідків удару.

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 16:05. О 15:53 у Повітряних силах повідомили: Активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

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Як писали «ФАКТИ», 8 травня російські терористи обстріляли Харків. Внаслідок атаки постраждали діти.

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