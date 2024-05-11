Ворог весь день нещадно бомбить Вовчанськ, є жертви (відео)

Російські окупанти продовжують атакувати Україну. 11 травня окупанти обстрілюють Вовчанську громаду Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишнім населеним пунктам. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА. 11:30 м. Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих. 15:45 с. Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок. У той же час у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка. Також внаслідок обстрілів КАБами по будинкам постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки», — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами» повідомляє, що мінометники знищили групу ДРГ біля Вовчанську.

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Як писали «ФАКТИ», 11 травня росіяни обстріляли передмістя Сум. Загинула жінка.

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