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Україна

Ворог весь день нещадно бомбить Вовчанськ, є жертви (відео)

18:45 11 травня 2024
Обстріл

Російські окупанти продовжують атакувати Україну. 11 травня окупанти обстрілюють Вовчанську громаду Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишнім населеним пунктам. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА. 11:30 м. Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих. 15:45 с. Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок. У той же час у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка. Також внаслідок обстрілів КАБами по будинкам постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки», — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами» повідомляє, що мінометники знищили групу ДРГ біля Вовчанську.

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Як писали «ФАКТИ», 11 травня росіяни обстріляли передмістя Сум. Загинула жінка.

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