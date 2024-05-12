Третє місце на Євробаченні дуету Альони і Джері, в успіх яких не вірили навіть колеги-заздрісники, показує, що при правильному настрої і кропіткій роботі з підготовки номеру меж для творчості не існує.

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Тому друга неділя місяця, 12 травня, буде цілком успішною для тих знаків Зодіаку, хто буде сміливо йти до своїх цілей та не боятися труднощів, вважають астрологи.

Овен

Сьогодні з'являться якісь несподівані справи, які потрібно буде терміново вирішувати. Не поспішайте виконати все й одразу. Зосередьтеся на чомусь одному і доведіть це до кінця. Якщо необхідно, звертайтеся по допомогу до друзів. Увечері відновіть енергію, поспілкуйтеся з рідними.

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Телець

Проведіть день у компанії друзів або в колі сім'ї. Ваша дотепність і доброзичливість зроблять вас центром уваги, допоможуть завести нові корисні знайомства. Пропонуйте свої ідеї, давайте поради, якщо хтось цього потребує. Також 12 травня прислухайтеся до думки оточуючих.

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Близнюки

Активний і цікавий день для Близнюків. Ви можете зустріти когось особливого, почати романтичні стосунки. Зірки радять погоджуватися на пропозиції та запрошення. Події сьогоднішнього дня можуть почати новий етап у вашому житті. Не втрачайте концентрацію в роботі.

Рак

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День із підвищеним емоційним фоном, тому Ракам треба слідкувати за своїми словами та діями, щоб уникнути неприємних наслідків. Не соромтеся проявляти активність і бути в центрі подій: це допоможе вам знайти потрібних людей і продемонструвати свої найкращі якості.

Лев

Цього дня не варто брати на себе більше зобов'язань, ніж ви зможете виконати. Левам складно сконцентруватися і налаштуватися на робочий лад. Переключіться на приємні справи, надавайте підтримку рідним у їхніх питаннях і проблемах. Увечері поговоріть із сім'єю про спільні плани.

Діва

Вам сьогодні потрібно закінчити багато справ, які накопичилися за минулі дні. Почніть день раніше, не відволікайтеся на непотрібні розмови. Є ймовірність, що вам доведеться здійснювати нетривалі поїздки, знайомитися і розмовляти про майбутні проєкти: це допоможе вам у кар'єрі.

Терези

Гарний час, щоб закінчити старі розпочаті справи, звільнити місце для нових проєктів. Можливо, щось піде з вашого життя: дивіться на це як на цікаві можливості. Зірки 12 травня радять не довіряти малознайомим людям, перевіряти всю інформацію, щоб не помилитися.

Скорпіон

Перша половина дня більш плідна і вдала для складних справ і активностей. Вставайте раніше і приступайте до реалізації своїх планів. Важливі розмови або пояснення також краще призначити на ранок. Насамперед розберіться з рутинними питаннями, а великі справи відкладіть на завтра.

Стрілець

Вдалий день, коли може реалізуватися якась ваша давня мрія або важливий план. Віра у свої сили і наполегливість допоможуть Стрільцям домогтися бажаного. Гарний час для нових знайомств, встановлення ділових контактів. Увечері приділіть час на відпочинок і відновлення сил, погуляйте в парку.

Козоріг

Не варто приділяти занадто багато часу справам, які зараз буксують. Відкладіть їх на якийсь час, переключіться на приємні домашні заняття. Люди, які зустрінуться вам сьогодні, можуть допомогти в майбутньому або стати вам хорошими приятелями. Не приймайте близько до серця неприємності цього дня.

Водолій

За можливості проведіть 12 травня вдома, займаючись побутовими питаннями. Спілкування з близькими людьми принесе Водоліям приємні емоції. Також вам може надійти цікава пропозиція, яку варто розглянути. Приділіть час своєму хобі: сьогодні ви можете створити щось особливе.

Риби

Намагайтеся не починати сьогодні нічого нового, займайтеся добре знайомими справами. Експерименти або ризиковані заняття також краще відкласти. В особистих стосунках Рибам не варто проявляти ініціативи. Зараз із партнером у вас усе гармонійно, взаєморозуміння на високому рівні.

Також вже відомо, яким буде наступний тиждень, з 13 по 19 травня, для всіх представників зодіакального кола.

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