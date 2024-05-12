Російські війська почали активні атаки на кордонах Харківщини. Але чого кремль намагається цим досягти? Бен Ходжес, американський генерал-лейтенант у відставці, колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі дав пояснення.

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«Це може бути обманним маневром з боку росії, щоб зв'язати можливості України на певному напрямку, а потім насправді атакувати десь в іншому місці, — сказав він в інтерв'ю „Tagesspiegel“. — Однак, це вимагало б певного ступеня спритності та маневреності з боку росії, чого я поки що не бачу. Тому я підозрюю, що вони просто намагаються ще більше виснажити українські сили цим просуванням, поки вони бачать себе в позиції сили», пише видання n-tv.de.

Ходжес вважає, що теорія про те, що росія використовує ці атаки для створення буферної зони для захисту прикордонного регіону Бєлгорода, є менш вірогідною.

«У такому випадку російська армія не прагнула б до прориву за допомогою цих дій, а хотіла б отримати певний простір. Тоді вони, ймовірно, почали б рити окопи, встановлювати артилерію і розміщувати там війська, — каже він. — Однак слід запитати себе, який сенс у такій буферній зоні взагалі є. Тому що вона допомогла б тільки проти наземних атак. А Україна в цьому не зацікавлена».

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Загалом Бен Ходжес ставить збройним силам москви погану оцінку:

«Сьогоднішній російській армії не вистачає сил, щоб використати свою нинішню перевагу над Україною. Україна поки що чинить сильний опір. Але ми не повинні випускати з уваги важкі втрати, які були понесені. Київ потребує більш широкої підтримки з боку Заходу».

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За його оцінкою, російська армія не в змозі «зробити набагато більше, ніж вона вже робить». Новий пакет допомоги США не виграє війну.

«Але він дасть Україні достатньо часу, щоб стабілізувати фронт і збільшити чисельність своєї армії. І це дасть Європі час, щоб нарешті надати Україні те, чого вона так довго чекала», — сказав Ходжес.

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Раныше бригадний генерал армії США у відставці, помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Марк Т. Кіммітт назвав три складові стратегфї, необхідної для перемоги України. А Дональд Туск висловився щодо відправки військ до України.

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