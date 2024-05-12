Землю накрила потужна магнітна буря: якою буде геомагнітна ситуація та погода на початку нового тижня

Україна другий день поспіль перебуває під дією потужного геомагнітного шторму.

Висока геомагнітна активність очікується й на початку наступного тижня. Численні викиди корональної маси на Сонці стануть причиною дуже сильної магнітної бурі.

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Про це йдеться у прогнозі сонячної та геомагнітної активності Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Так, сьогодні, 12 травня, .очікується сонячна активність з К-індексом 8 (червоний рівень), що відповідає найпотужнішій магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей, яка зберігатиме свою активність і в подальшому.

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За даними The watchers, цій бурі привласнили рейтинг G4, а це друга за величиною геомагнітна буря за шкалою NOAA, і вона виникає приблизно 100 разів за сонячний цикл, що охоплює 11 років.



Єдина класифікація вище G4 — це G5 — Extreme, яка виникає приблизно чотири рази за цикл.

Як саме магнітні бурі вплинуть на погоду на найближчі дні, розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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За його інформацією, внаслідок стійкої атмосферної циркуляції з півночі, на територію України продовжить надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи. Крім того, розвиток висотного циклону над Лівобережжям нашої країни сприятиме ущільненню хмарного покриву та випаданню дощів. Заморозки вночі. Середньодобова температура повітря виявиться нижчою за норму на 5 — 10 °C.

Поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується лише з 17 травня.

У понеділок, 13 травня, вночі без істотних опадів. Вдень у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °С.

У вівторок, 14 травня, у південно-східній частині України, вдень також місцями у північних областях очікуються невеликі, часом помірні дощі, окремі грози. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +11…+16 °С.

У середу, 15 травня, вночі у південно-східній частині України, вдень у більшості областей, за винятком крайнього заходу пройдуть дощі, місцями у супроводі гроз. Вітер північно-східної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +11…+16 °С.

У четвер, 16 травня, на Лівобережжі України утримається нестійка погода із періодичними дощами, місцями у супроводі гроз. Вдень також опади поширяться на північні та більшість центральних областей. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +12…+17 °С, на Закарпатті до +21 °С.

У п'ятницю, 17 травня, вночі на крайньому сході, вдень місцями на Лівобережжі країни та на Закарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі, в решті регіонів без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західній частині східної чверті, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +16…+21 °С.

У суботу, 18 травня, у західних, північних та Одеській областях пройдуть дощі, на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +16…+21 °С, у західних областях місцями +12…+17 °С.

У неділю, 19 травня, у північних та східних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що погоду в Україні найближчими днями визначатиме західний антициклон Thomas. Він характеризується тим, що масштабна область високого атмосферного тиску вночі дозволить арктичній повітряній масі досягти України та вистудити повітря та навіть верхні шари ґрунту до заморозків.

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