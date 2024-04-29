Сильна магнітна буря «тероризуватиме» українців протягом кількох днів

Квітневі магнітні бурі поволі перейдуть у травневі — магнітосфера Землі буде доволі неспокійною.

Як повідомляє «ТСН», 29 квітня очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. У вівторок, 30 квітня, її активність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень), проте вже у середу, 1 травня, знову підвищиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) — відчутна магнітна буря.

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Не виключено, що бурі триватимуть й до 3 травня, але вони будуть слабкими, як і у період з 5 по 7 травня.

У третьому весняному місяці фахівці очікують ще на два сильні сплески, які можуть впливати на самопочуття людей:

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з 11 по 17 травня — сильні магнітні бурі;

з 20 по 25 травня — слабкі магнітні бурі;

28 травня — сильна магнітна буря.

Нагадаємо, що 8 травня буте молодик, який також може впливати на самопочуття людей, а також здійснювати певний вплив на життя деяких знаків зодіаку, гороскоп для яких на травень склала Анжела Перл.

Фото Pixabay

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