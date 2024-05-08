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Погода

На Україну насувається арктична повітряна маса: де очікувати заморозків

14:47 8 травня 2024
Ілюстративне фото

Погоду в Україні найближчими днями визначатиме західний антициклон на ім'я Thomas — ця масштабна область високого атмосферного тиску вночі дозволить арктичній повітряній масі «доїхати» до України та вистудити повітря та навіть верхні шари грунту до заморозків. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що температурних «мінусів» зможуть уникнути лише південна частина країни, Закарпаття та прикарпатські області.

Втім, і опадів не передбачається, 9 травня буде малохмарно, світитиме сонечко.

Вдень максимальна температура повітря становитиме +11+17 градусів, на північному сході подекуди +9+11 градусів, у південній частині та в західних областях +15+20 градусів, на Закарпатті — до +22 градусів.

Синоптична карта України на 9 травня

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У Києві 9 травня очікується свіжа ясна, без опадів, погода. Вночі +2+5 градусів, на околицях заморозки, вдень також не надто тепло, +11,+12 градусів.

Що ж до заморозків, то вони втримаються до 10 травня — на сході, півночі та в центрі України, а вже 11 травня — температура повернеться до звичних значень.

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Тож готуйтеся до плідних вихідних, під час яких, наприклад, можна встигнути посадити квіти на присадибній ділянці.

Фото Українського Гідрометцентру

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