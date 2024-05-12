Скандал у столичному ТЦК: повістку надіслали військовому, який втратив на війні обидві ноги

До моменту, коли новий закон про мобілізацію набере чинності, залишаються лічені дні, але навіть страшно подумати, який безлад й хаос може настати, коли навантаження на працівників військкоматів значно зросте. На такі думки наштовхують факти, що стають відомими вже зараз.

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Так, у Києві працівники ТЦК та СП надіслали повістку ветерану війни та громадському активісту Олегу Симорозу, який втратив обидві ноги під час бойових дій. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

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Військовий розповів, що повістку йому надіслав Деснянський ТЦК та СП, а в ній йдеться, що відповідно до законів про військовий обов'язок та мобілізацію, чоловік повинен з'явитися у військкоматі. За словами Симороза, його справа у цьому ТЦК має велику кількість різних військових документів.

«Ще раз! Мобілізація потрібна! Але такі ситуації демонструють, що в роботі ТЦК просто хаос, який безпосередньо підриває обороноздатність країни», — вважає ветеран.

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За словами Олега Симороза, він пів року ходив до ТЦК та СП як на роботу, і штамп у його військовому квитку про виключення з військового обліку ставили співробітники все того ж військкомату.

«Повістку, до слова, просто тупо приклеїли до квитанції за комуналку», — зауважив з гіркотою чоловік.

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Крім того, Симороз додав, що нині перебуває за кордоном на протезуванні, проте після повернення він прийде до ТЦК.

«Без претензій, просто ця ваша імітація служби уже відверто підзадовбала. Якщо ви просто робите тупу розсилку, навіть не дивлячись у справу особи, то давайте ми вас змінимо на онлайн-бот, а вас відправимо у бойові підрозділи, бо дивлюсь ви щось дуже втомились служити у теплому київському кабінеті…», — підкреслив ветеран.

Раніше «ФАКТИ» писали, як в Україні можуть «посилити мобілізацію».

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