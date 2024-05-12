Друга неділя місяця, 12 травня, стала успішною не тільки для дуету Альони і Джері, які несподівано зайняли високе третє місце на престижному конкурсі «Євробачення».

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Також вона стала знаковим днем, з якого почнуться три «золотих» тижня процвітання для представників трьох знаків зодіаку, пише AstroOboz з посиланням на іноземних астрологів.

Для кого три тижні в травні закладуть основу довгострокового успіху?

Лев

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Зима і два місяці весни були для вас непростими. Розчарування на роботі, конфлікти з рідними та друзями та інші проблеми не давали вам зосередитися на важливій меті. Настав час заспокоїти свої думки і відпочити на природі. Ви нарешті отримаєте хороші новини. Якщо ви давно хотіли почати нові стосунки, всесвіт дає вам знак, що настає ідеальний час. Ви не лише зможете шалено закохатися, а й будете готові взяти на себе зобов’язання.

Останні три тижні травня будуть сприятливим періодом для нових знайомств. Варто насолоджуватися кожною миттю, адже ви так довго мріяли про справжнє кохання. У фінансових справах нарешті ви зможете розпочати новий проєкт.

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Терези

Останнім часом вам довелося занадто багато нести на своїх плечах. Ви не могли зрозуміти, звідки взяти стільки сил. На щастя, до кінця травня ситуація налагодиться. Незабаром — довгоочікуваний відпочинок. Не відмовляйтеся, якщо друзі запропонують приєднатися до них у подорожі. Зараз варто відправитися в гори або на озеро. У такому середовищі ви зможете зібратися з думками і впорядкувати хаос останніх тижнів.

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Відпочинок допоможе набратися сил та натхнення перед важливим етапом у житті. Ви вже знаєте, що пора рухатися вперед і розпочати новий розділ у книзі життя.

Риби

Вам здавалося, що останнім часом доля була до вас не дуже прихильною. Тепер настав час уповільнити темп і подумати над подальшою траєкторією руху. Стреси позначилися на вашому самопочутті, тож зараз найкраще спланувати невелику подорож чи просто відпочинок на природі з родиною чи друзями.

Це неодмінно допоможе знайти відповіді на багато запитань, які останнім часом не давали вам спокою. Важливо поглянути на ситуацію з іншого боку. У травні ви знайдете внутрішній спокій і отримаєте багато хороших новин. З’являться нові кар’єрні перспективи.

А про те, що обіцяють карти Таро та Макс Гордєєв всім знакам зодіака на тиждень з 13 по 19 травня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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