Тельцям — Ієрофант, Ракам — Сонце, а Стрільцям — Колесо Фортуни: що обіцяють карти Таро та Макс Гордєєв на тиждень з 13 по 19 травня

Успіхи зірок українського шоубізу довели, що ніколи не потрібно боятися труднощів і впевнено йти до своїх цілей.

При цьому вибір інструментів для досягнення мети можна довірити своїй інтуїції та картам Таро, вважає київський мольфар Макс Гордєєв.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта Таро: Імператриця

РЕКЛАМА

Наступного тижня пориньте в енергію творчості та достатку. Карта Імператриця закликає дослухатися до своїх інстинктів виховання і культивувати красу в усіх аспектах вашого життя. Довіртеся благодатній енергії Всесвіту, яка підтримає ваші починання. Дозвольте собі віддатися життєвим радощам і насолодитися розкішшю, яка вас оточує.

Телець (20 квітня — 20 травня)

РЕКЛАМА

Карта Таро: Ієрофант

Звертайтеся до традицій і мудрості. Карта Ієрофант закликає вас з'єднатися зі своєю духовною стороною і вшанувати уроки минулого. Зверніться до наставників або духовних лідерів за розумінням і підтримкою. Візьміться за ритуали або практики, які наблизять вас до вашого істинного «я» і поглиблять розуміння навколишнього світу.

РЕКЛАМА

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта Таро: Повішений

Ваша карта закликає звільнитися від опору і відпустити контроль. Повірте, що віддавшись потоку життя, ви отримаєте нову перспективу і розуміння. Прийміть ідею зупинитися і поміркувати, замість того, щоб постійно рухатися вперед. Завдяки капітуляції ви можете знайти несподівані рішення і ясність.

Рак (21 червня — 22 липня)

Насолоджуйтеся променистою енергією радості та життєвої сили. Карта Сонця освітлює ваш шлях, приносячи ясність і оптимізм у ваше життя. Прийміть благословення, які вас оточують, і дозвольте своєму внутрішньому світлу яскраво сяяти. Довіртеся багатству Всесвіту, який виконає ваші бажання і принесе задоволення.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта Таро: Колісниця

Леви, використовуйте свою внутрішню силу і рішучість, щоб рухатися вперед на наступному тижні. Карта Колісниця означає перемогу і тріумф над перешкодами. Повірте у свої здібності і зробіть рішучі кроки на шляху до своїх цілей. Використовуйте свої лідерські якості і безстрашно йдіть до успіху з непохитною впевненістю.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта Таро: Маг

Час застосувати вроджену силу маніфестації і творчості. Карта Маг нагадує вам про вашу здатність перетворювати свої мрії на реальність за допомогою цілеспрямованих намірів і дій. Проявіть свою винахідливість і візьміть свою долю у свої руки. Довіртеся своїм навичкам і талантам, щоб подолати будь-які перешкоди, які можуть виникнути.



Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: Вежа

Приготуйтеся до глибоких одкровень і трансформаційних зрушень на наступному тижні. Карта Вежа віщує період потрясінь, коли старі переконання і структури будуть піддані сумніву. Сприймайте дискомфорт зростання з мужністю і стійкістю, знаючи, що з попелу руйнування постає потенціал для глибокого оновлення. Довіртеся процесу трансформації, який приведе вас до більшої автентичності і розширення можливостей.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: Пустельник

Настав час поринути в самотність і самоаналіз. Карта пропонує вам відсторонитися від шуму світу і шукати мудрість зсередини. Довіртеся своєму внутрішньому керівництву, коли подорожуєте глибинами своєї душі. Скористайтеся можливістю самопізнання і дозвольте своїй інтуїції висвітлити шлях вперед.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

На вас чекатимуть несподівані можливості і відкриття. Колесо Фортуни обертається на вашу користь, відкриваючи нові цикли зростання і розширення. Прийміть зміни з відкритим серцем і довіртеся планам Всесвіту щодо вас. Будьте гнучкими і використовуйте можливості, які з'являються на вашому шляху.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: Зірка

Надихайтеся надією і натхненням, коли будете рухатися вперед на наступному тижні. Карта Зірка осяює вас своїм світлом, спрямовуючи до ваших найвищих прагнень. Довіртеся Всесвіту, який забезпечить вам керівництво і підтримку на шляху до здійснення ваших мрій. Прийміть оптимізм і дозвольте своєму внутрішньому світлу яскраво засяяти.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: Дурень

Відчуйте дух пригод і спонтанності. Карта Дурень запрошує вас зробити крок у невідоме з довірою і оптимізмом. Використовуйте нові можливості і робіть сміливі стрибки віри. Довіртеся подорожі і дозвольте собі керуватися мудрістю своєї інтуїції.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: Справедливість

Шукайте баланс і справедливість у всіх своїх справах на наступному тижні. Карта Правосуддя нагадує вам про необхідність діяти чесно і неупереджено. Довіртеся універсальним законам карми, щоб досягти справедливості і рівноваги у своєму житті. Проявіть чесність і приймайте рішення, які відповідають вашим принципам і цінностям.

Також мольфар Макс Гордєєв порадив, що варто зробити сьогодні протягом дня, щоб викинути зі свого життя все зло.

Нагадаємо, що нещодавно мольфар зізнався, що не поки не бачить закінчення війни в Україні і закликав батьків берегти дітей.

92

Читайте нас у Facebook