На тепло доведеться почекати: в Україні поки що буде холодно та дощитиме, але потепління вже скоро

В Україні, де днями відчувався вплив холодних арктичних мас, й на поточному тижні очікується холодна та нестійка погода, місцями з короткочасними дощами, а вночі не виключені заморозки в деяких областях.

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За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, на територію країни продовжить надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи. Ущільненню хмарового покриву сприятиме й розвиток висотного циклону над Лівобережжям України. Заморозки вночі найбільш ймовірні у північних і західних областях. Очікується, що середньодобова температура повітря на цьому тижні виявиться нижчою за норму на 5 — 10 °C. Поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується лише з 17 травня.

У понеділок, 13 травня, вночі без істотних опадів. Вдень у більшості областей, окрім західної частини, пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °С.

У вівторок, 14 травня, у південно-східній частині України, вдень також місцями у північних областях очікуються невеликі, часом помірні дощі, окремі грози. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +11…+16 °С.

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У середу, 15 травня, вночі у південно-східній частині України, вдень у більшості областей, за винятком крайнього заходу пройдуть дощі, місцями у супроводі гроз. Вітер північно-східної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +11…+16 °С.

У четвер, 16 травня, на Лівобережжі України утримається нестійка погода із періодичними дощами, місцями у супроводі гроз. Вдень також опади поширяться на північні та більшість центральних областей. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +12…+17 °С, на Закарпатті до +21 °С.

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У п'ятницю, 17 травня, вночі на крайньому сході, вдень місцями на Лівобережжі країни та на Закарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі, в решті регіонів без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західній частині східної чверті, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +16…+21 °С.

У суботу, 18 травня, у західних, північних та Одеській областях пройдуть дощі, на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +16…+21 °С, у західних областях місцями +12…+17 °С.

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У неділю, 19 травня, у північних та східних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач, прогнозуючи погоду на весняні місяці, не виключав, що і у третій декаді травня ще можливі досить сильні дощі, місцями шквальний вітер, а також заморозки.

Нестійка погода може викликати розлади здоров'я метеозалежних людей на додачу до найпотужнішої за останні десятиріччя магнітної бурі, вплив якої ще не закінчився.

Фото Pixabay

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