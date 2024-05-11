Найсильніша за останні десятиліття магнітна буря почалася на Землі (фото)

Як і анонсували фахівці, на Землю обрушилася потужна магнітна буря — вперше за кілька десятиліть її потужність може досягти п'ятого, найвищого рівня.

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Справа в тому, що протягом кількох попередніх діб на Сонці фіксувалися чотири викиди плазми у бік Землі, частина яких по дорозі зливалася в один об'єкт, що посилювало удар по магнітосфері. Наслідки таких збурень можуть відчуватися ще протягом кількох днів. Причому на такі сильні бурі можуть реагувати не лише метеозалежні люди, а й електромережа та радіозв'язок.

Так, люди можуть відчувати головний біль, слабкість, стрибки тиску, загострення хронічних, особливо серцево-судинних хвороб, страждати на безсоння.

meteofor.com.ua зазначає, що зараз у столиці — сильна буря, яка трохи заспокоїться ближче до вечора.

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Фото https://meteofor.com.ua

У мережі вже з'явилося багато фотографій, на яких показано «північне сяйво» у нехарактерних для нього широтах. У тому числі й в Україні.

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Фото "Реальний Львів"

Фото "Реальний Львів"

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Фото "Одеса Інфо"

Фото "Одеса Інфо"

Подібне природне явище спостерігалося у кількох областях, зокрема, Львівській, Одеській, Дніпропетровській та на Донеччині.

На самопочуття людей, окрім магнітної бурі, могла впливати й погода, що різко змінюється — кілька днів в Україні спостерігалися заморозки через надходження арктичних мас.

Фото Pixabay

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