Анатолій Анатоліч знову став батьком: чому це щасливий день для Лілії Ребрик

Популярний блогер та телеведучий Анатолій Анатоліч вкотре став хрещеним батьком. В одній зі столичних церков похрестили третю доньку подружжя Лілії Ребрик та Андрія Дикого Аделіну. Дівчинці виповнилось два місяці. Її хрещеними стали Анатолій Анатоліч і телеведуча та актриса Ірина Хоменко.

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«Такі дні, як цей, я забираю у скарбничку своїх щасливих спогадів, — написала на своїй сторінці у соціальній мережі Лілія Ребрик. — Бо щастя — це миті, коли відчував повну гармонію і спокій. Це люди, які були поруч. Це весна, сонце і зелень навколо».

Хрещені батьки - Анатолій Анатоліч та Ірина Хоменко (фото: інстаграм)

Лілія Ребрик поділилася світлинами з сімʼєю, на яких усі вбрані у білі вишиванки.

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На хрестинах усі родичі були вбрані у білі вишиванки (фото: інстаграм)

«Це був дуже теплий в усіх сенсах день, — написала Ребрик. — Дуже затишний. Дуже сімейний. Дуже наш день. Хай янгол завжди оберігає нашу Аделіну. А хрещені не дають йому відволіктися ні на мить».

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Написав про свої почуття й Анатолій Анатоліч. Нагадаємо, що він вже має похресницю — доньку співачки Лободи.

«Для мене велика честь стати хрещеним батьком для Аделіни, — поділився він у соціальній мережі. - З моєю улюбленою Ребрик мені пощастило працювати, а з родиною Андрія і Лілі — стати близькими друзями.

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Цей день — приклад того, що життя й добро завжди перемагають! Ще одна чарівна Україночка отримала захист свого янгола і трішки захисту від своїх хрещених батьків".

Нагадаємо, Лілія Ребрик влаштувала яскраве свято у день народження доньки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що популярна телеведуча вперше стане мамою.

Фото у заголовку: фейсбук

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