У стилі Барбі: Лілія Ребрик влаштувала яскраве свято в день народження доньки

Середущій доньці телеведучої Лілії Ребрик, яка після народження третьої дитини вже повернулася до роботи, 30 квітня виповнилося шість років. З цього приводу батьки влаштували для Поліни яскраве свято. Як усе відбувалося, зіркова мама показала в інстаграмі.

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Поки іменинниця спала, дім прикрасили кульками та приготували подарунки. Зранку Лілія зі старшою донькою Діаною розбудили Поліну в її кімнаті та подарували рожеві навушники. Тато — Андрій Дикий вручив букет.

«Наша дівчинка-усмішка! Дівчинка-ніжність! Наша дівчинка-завжди влучний жарт! Обожнюємо тебе за твою силу любити. За твоє уже зовсім не дитяче бачення світу. За твоє добро до всього живого. За вміння відчувати важкі моменти. За твої такі вже дорослі — чутливість і розуміння. За твою шалену допитливість», — ніжно привітала доньку Лілія.

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Пізніше іменинниця веселилася з друзями. Свято влаштували в стилі Барбі. Тож юні гості були одягнені в рожевих кольорах. В цих відтінках був прикрашений і заклад, де святкували. Після розваг з аніматорами винесли торт — теж у стилі Барбі. Поліна натхненно загадувала бажання та задмухувала свічки. «Бажання зараз у всіх дітей одне», — зазначила Лілія.

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А в фіналі Поліна розбила піньяту, виконану у формі лаку для нігтів.

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Нагадаємо, у березні Лілія Ребрик втретє стала мамою. Новонароджену дівчинку назвали Аделіною.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як Наталія Могилевська відсвяткувала четвертий день народження доньки Софії.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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