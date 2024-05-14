Другий вівторок місяця, 14 травня, стане плідним днем для представників багатьох знаків зодіаку у тому випадку, якщо вони зможуть стримати негативні емоції, радять астрологи.

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Також сьогодні варто зосередитись на робочих справах та важливих завданнях. Якщо вдасться зберегти спокій і дотриматись планів, то в кінці дням можна сподіватись на приємний сюрприз, впевнені знавці руху зірок.

Овен

День очікується активний і цікавий. Проявляйте ініціативу, зустрічайтеся з новими людьми, беріть участь в авантюрних заходах. У справах будьте послідовними, рішучими, не кидайте розпочатої роботи: це допоможе прискорити ваше професійне зростання.

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Телець

Є ймовірність, що ваша увага сьогодні буде зосереджена на якихось другорядних справах, які не належать до вашої безпосередньої роботи. Зробіть зусилля і закінчіть усе заплановане, не відволікайтеся, інакше не встигнете вчасно. Можлива романтична зустріч.

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Близнюки

Будьте готові до того, що всі звертають на вас увагу, виявляють симпатію. Чарівність і шарм Близнюків сьогодні можуть відкрити перед ними багато дверей. Пропозиції про співпрацю буду вигідними, їх краще прийняти. Однак зірки 14 травня радять проявляти обережність із новими знайомими.

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Рак

Гарний день, щоб зробити крок уперед у кар'єрі, піднятися на посаді. Ракам треба показувати високу результативність, демонструвати начальству свої найкращі лідерські якості. У вас сьогодні буде багато цікавих знайомств і корисного спілкування, не відмовляйтеся від запрошень.

Лев

Сьогодні вам не доведеться нудьгувати. День для Левів насичений, наповнений різноманітними цікавими подіями, яскравими зустрічами. Робіть компліменти, фліртуйте й експериментуйте. Це приверне до вас потрібних людей або симпатичних представників протилежної статі.

Діва

Ви привабливі й дотепні, що робить вас центром у будь-якій компанії. Використовуйте вдалий час, щоб домогтися бажаного, завести корисні знайомства, просунутися до своєї мети. Самотні Діви можуть зустріти кохання свого життя: фліртуйте, надавайте знаки уваги вподобаним людям.

Терези

Один із найвдаліших днів у році. Не погоджуйтеся на мале: 14 травня ви можете отримати більше того, на що розраховували. Можна ризикувати, сміливо реалізовувати свої давні бажання. Увечері будьте активнішими, зустріньтеся з друзями, проведіть час із коханими, розважтеся.

Скорпіон

Не виключено, що сьогодні ви зробите якісь помилки. Головне, швидко їх виправляти, не давати неприємностям розвиватися. Хороший день для покупок: пройдіться магазинами або придбайте щось бажане в інтернеті. Зірки впевнені, що це підніме вам настрій.

Стрілець

Ваш настрій буде мінливим, що може зіпсувати стосунки з близькими людьми. Постарайтеся бути ввічливішими і тактовнішими, не вихлюпувати негативні емоції. Однак із робочими обов'язками Стрільці 14 травня справлятимуться чудово. Займайтеся найскладнішими справами, які раніше відклали.

Козоріг

За можливості перенесіть усі важливі зустрічі або справи на завтра. Сьогодні у вас недостатньо енергії для вирішення складних питань. Постарайтеся провести день спокійно і розслаблено, віддайте пріоритет заняттям, які виходять у вас найкраще. Вечір проведіть удома з сім'єю і рідними.

Водолій

Сьогодні вам потрібно ретельно обмірковувати свої відповіді і зважувати всі можливі ризики. Від правильності ваших рішень 14 травня залежить майбутнє. Однак день для Водоліїв досить вдалий і продуктивний. Буде багато цікавих зустрічей, приємного спілкування. Не бійтеся активно висловлювати свою думку.

Риби

Не йдіть на поводу своїх примх, контролюйте слова й емоції. Вдалий день для роботи, для просування важливих для вас проєктів. Рибам 14 травня потрібно показувати свою високу працездатність і рішучість у справах. Відмовляйтеся від ризикованих пропозицій, інакше можливі втрати.

Ввечері представники всіх знаків зодіаку зможуть добре відпочити з домашніми улюбленцями.

І, звичайно, послухати гарну українську музику, почавши з не зовсім нової, але популярної у Telegram-каналах колискової, в якій TARABAROVA запевняє свого «котика» в тому, що він може спати спокійно, адже його захищають люди-герої — ЗСУ.

Серед новинок, які варто вибрати для прослуховування, можна назвати нову пісню гурту «Бумбокс», в якій ліричний герой намагається дати відповідь на питання про те, чому він до сих пір з дівчиною. «Навіть коли ти плачеш, гавкіт стоїть собачий», — констатує чоловік, і нарешті розуміє, чому він таки з коханою.

Певно, фанатам гурту пісня сподобається. В той же час любителів тваринок може зацікавити питання, чи віддячили музиканти своїм улюбленцям за виготовлення надписів для кліпу — зокрема, тому песику, що намалював «I love You».

Ще одна прем'єра — кавер на пісню тих же «Бумбоксів», в якому співачка FROLOVA розповідає, що хтось у місті розпустив чутки про те, між нею і невідомим хлопцем існує «чівауа». Але хлопець не підтверджує її сподівання, і пара «тисне на гальмо» замість того, щоб «давити на газ» (певно, йдеться про подорож до РАЦСу, тому хлопець трохи ніяковіє).

На жаль, навіть такі красиві дівчата відчувають розчарування у коханні. І добре, коли вони при цьому не вдаються до послуг гадалок та віщунів. Зокрема, Влад Чижиков готує прем'єру пісні, в якій попереджує про те, що не варто вірити у Таро. Певно, не тому, що не довіряє Людмилі Хомутовській чи тарологу Раміру: схоже хтось зробив його дівчині невдалий Таро-розклад з порадою припинити стосунки з артистом, і він хоче повернути кохану.

Разом з тим зустрічаються і випадки, коли людям щастить у коханні, але їм не вистачає часу для спілкування з коханою людиною.

Таким людям хочеться радіти життю і весело підстрибувати від надлишку почуттів — що вони, до речі, і роблять.

В цілому з «нової творчості» українських виконавців можна зробити такий висновок: кохання існує, але знайти його дуже важко. Довіряти при цьому можна, звичайно, лише своєму серцю. Але іноді — і Таро або звичайним гороскопам (можливо, деякі з них і спрацюють).

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