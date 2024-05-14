«Бджілка» Гросу розповіла про свій психологічний стан у пісні з промовистою назвою

Співачка Аліна Гросу, якій колишній наречений зраджував одразу з трьома жінками, переживає, певно, не найкращі часи.

Про це вона розповіла у пісні з назвою «Ломка».

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Такими словами, як відомо, зазвичай описують стан людини при раптовому припиненні вживання лікарських препаратів, які, як правило, були вживані у тривалий час або у великих дозах.

В кліпі Grosu розповіла маловідомі факти про себе та свої стосунки.

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«Так сталося, що моя історія почалася між моїм першим та другим шлюбом. Ви ніколи не чули, що я була в стосунках з цією людиною, інтернет про це не знає. Але це також дуже публічна людина і це актор. Стосунки тривали близько року. Вони почалися одразу ж після розриву з першим чоловіком. Він наполегливо залицявся», — пише Аліна у анонсі до кліпу.

Спочатку дівчина не хотіла мати жодних стосунків, але врешті не змогла встояти. Взаємини розвивалися стрімко, закохані оселилися разом в одній квартирі.

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«Утім, в нього були різні відрядження. Інтуїція весь час підказувала, що щось відбувається не так. Мені здавалося, що в нього надто близькі стосунки з колегами по роботі. Врешті, інтуїція не підвела. Чоловік таки дійсно почав зраджувати і відбувалось це чимало разів», — поділилася артистка незадовго до випуску треку у своєму тематичному відео щоденнику у ТікТоці.



Саундтрек колишніх стосунків. Саме так називає нову пісню «Ломка» українська співачка Grosu.

Як і більшість пісень артистки, нова композиція є автобіографічною. Саме невдалі стосунки з відомим актором, який її зраджував, підштовхнули написати цю пісню. Довгий час трек лежав на полиці і чекав свого часу. Та наразі Аліна вирішила відкрити особисті переживання та підтримати тих, кого зрадили.

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Відеопроєкт співачка назвала «Як впіймати зрадника або мудаколомка». В його рамках Grosu ділиться відвертостями, які раніше нікому не розповідала, зокрема про своїх колишніх та їхні обмани.

«Хочу своїм прикладом підтримати дівчат, які переживали чи переживають подібні історії. Дівчата, цінуйте себе та любіть!» — радить вона.

До того ж, артистка вирішила екранізувати історію про яку заспівала в новій пісні «Ломка» та випустила автобіографічний кліп. Для зйомок кліпу були спеціально відібрані вінтажні костюми 70-х років.

Над кліпом працювала україно-американська команда. Родзинки до роботи додало те, що у кадрі з'являться акторки різних національностей.

Зазначимо, що співачку часто називають «Бджілкою» за пісню, яку вона виконала у дуже юному віці, і завдяки якій стала відомою.

Можливо, тому Аліна переживає за талановиту молодь і підтримує виконавиць, які тільки стають на шлях популярності.

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