Співчуття від Тайсона Ф'юрі: боксер помер після нокауту у своєму першому професіональному бою

Трагедією завершився вечір боксу у Harrow Leisure Centre в Лондоні. 29-річний британський боксер Шериф Лаваль помер після удару у скроню у своєму першому бою у професіональній кар'єрі, повідомляє BoxingScene. Раніше віцечемпіона України з боксу знайшли мертвим у Львові.

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У четвертому раунді поєдинку в середній вазі проти португальця Малама Варели Лаваль опинився у нокауті. Рефері почав відлік до десяти, але коли усвідомив усю серйозність стану боксера, терміново викликав усередину рингу медиків. Шерифу почали робити штучне дихання, використовували дефібрилятор, після чого «швидкою» відправили його до найближчої лікарні. Не довезли…

Шерифу Лавалю було 29 років

У зв'язку з трагедією всі наступні поєдинки карду було скасовано.

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«Спочивай з миром, бідний хлопче, — прокоментував те, що сталося, чемпіон світу Тайсон Фьюр, який готується в Ер-Ріяді до бою проти Олександра Усика. — Ми всі знаємо, як небезпечно для нашого мозку виходити на ринг. Ми тут не для того, щоб лоскотати один одного до смерті. Ми тут для того, щоб завдати один одному серйозних збитків. Це те, за що нам платять. Я знав про небезпеку все своє життя. Ти знаєш, що якщо тобі час помирати, то це доля».

Додамо, що Шериф Лаваль займався боксом із 2018-го і лише цього року перейшов у професіонали.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомого боксера-чемпіона з Німеччини вбили при виході з перукарні.

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