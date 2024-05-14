Важливий період: у які роки життя кожен знак зодіаку має шанс змінити долю

Кожна людина керується гороскопом на певний день чи місяць для того, щоб отримати попередження про різні події, які можуть відбутися у вказаний період.

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Але є певні обставини, які мають місце в житті всіх людей в залежності від їхнього віку. Ці періоди називають доленосними. Це час, коли відбуваються зміни, від яких залежить майбутнє, та в який на людину можуть чекати як радісні події, так і важкі випробування, пише сайт з гороскопами.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Для Овнів доленосні роки — це можливість вийти на новий рівень у кар'єрі та фінансах, а також укласти довгострокові спілки. Особливу увагу варто привернути до віку 20, 31, 35, 43, 47, 58, 60, 66.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельцям важливо подолати труднощі молодості і після 30 років вони можуть чекати на щасливіші моменти. Ключові роки для них — 17, 23, 25, 30, 35, 39, 51, 60, 64.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки відчувають наближення змін задовго до їхнього настання. Особлива увага до 20, 36, 40, 52, 64, 70, 80 років допоможе їм подолати періоди тривоги та відчути підтримку вищих сил.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам варто бути обережними у віці 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75 років, оскільки можливі складнощі як на роботі, так і зі здоров'ям.

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Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам треба звернути увагу на роки 36, 43, 57, 60, 79, коли життя може принести круті зміни на краще.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Важливі роки для Дів — 21, 27, 31, 43, 50. У цей час можливі розчарування у коханні, але важливо пам'ятати, що й почуття треба вміти долати.

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Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів важливими будуть роки 23, 35, 40, 46, 56, 64, 72, коли можливі успішні зміни в кар'єрі та особистому житті.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам слід приділити увагу рокам 24, 32, 49, 50, 64, 74 та працювати над саморозвитком, щоб пройти через переломні моменти.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців значимі роки 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68, 75. Після 40 років вони можуть набути довгоочікуваного щастя.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам варто бути готовими до змін у віці 21, 33, 36, 41, 53, 57 років та доводити свою міцність перед викликами долі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв важливими будуть роки 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72. Спостережливість та вміння бачити дрібниці допоможуть їм краще розуміти своє майбутнє.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам варто простіше ставитися до життєвих змін у роки 24, 30, 33, 45, 47, 55, 60, щоб прожити їх спокійно та щасливо.

Крім уваги до особливих періодів життя, людям також варто керуватись прикметами, які традиція та ритуал пов'язують з певними днями.

Так, сьогодні, у вівторок 14 травня, на 9-й день після Великодня, відмічають Радуницю. Про те, що слід робити цього дня та як поводитись на цвинтарях, розповідає «циганська провидиця» з Дніпра Рубіна Цибульска.

Також про правила поведінки на кладовищі згадав «київський мольфар» Макс Гордєєв.

Для тих же людей, хто живе у інших часових вимірах і традиціях, варто нагадати, що обіцяє на поточний тиждень Східний гороскоп, в якому кожна людина має свою тваринку-тотема.

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