Зовсім не схожа на Аллу Пугачову: у мережі показали жінку, до якої колись залицявся Максим Галкін

Зараз у свідомості багатьох людей прізвища Максима Галкіна й Алли Пугачової тісно пов'язані: пара разом понад 20 років і виховує двох дітей.

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Заради шоумена співачка пішла від кіркорова. Ні різниця у віці, ні різний рівень популярності не бентежив закоханих, тому не звертаючи уваги на забобони та критику, Пугачова та Галкін, як і раніше разом.

І зараз уже мало хто згадає, що до роману з Примадонною артист залицявся до брюнетки, яка не має нічого спільного з його нинішньою дружиною, пишуть росЗМІ.

Журналісти дізнались, що її ім'я Анастасія Чорнобровіна. Вона веде ранкове шоу на одному з телеканалів. А в той час, коли з'явилися чутки про її стосунки з Галкіним, жінка тільки починала будувати свою кар'єру.

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Шоумен залицявся красиво: дарував розкішні букети, дорогі подарунки та водив до найкращих ресторанів. Але пара не хотіла афішувати свій зв'язок, тому вони ретельно ховалися від папараці. І все-таки одного разу їх підловили фотографи, коли вони мило спілкувалися та трималися за руки. Тоді Чорнобровіна все одно зрікалася роману з коміком і заявляла, що вони лише друзі.



Разом з тим вона ніколи не підтверджувала, але й не заперечувала роман з Галкіним. Чорнобровіна заявляла, що з радістю приймала залицяння молодого артиста, але заміж точно не збиралася. Кар'єра для неї була на першому місці.

«З ним справді завжди було дуже легко. Ми завжди були поряд. Це дуже важливо, коли він дозволяє тобі бути жінкою, а я йому — поводитися як чоловік», — говорить Чорнобровіна.

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Понад 20 років тому ходили чутки, що саме Алла Пугачова розлучила пару. Хоча правди про те, чому вони розлучилися, не розкривав ні Галкін, ні Чорнобровіна.

Але телеведуча зізнавалася, що одного разу зустрілася з Примадонною віч-на-віч, і та зустріч викликала неоднозначні емоції.

«Я аж остовпіла, коли її побачила. І дуже злякалася рішучого вигляду Алли Борисівни», — передають слова ведучої ЗМІ.

Наразі відомо, що Анастасія Чорнобровіна заміжня, але ім'я свого обранця вона не розкриває. У свій час їй приписували роман з колегою по шоу Андрієм Петровим. Проте сама Анастасія заявляла, що їх пов'язують лише професійні стосунки.

А колишній чоловік Пугачової філіп кіркоров теж розповів, як дізнався про роман Примадонни з молодим гумористом Максимом Галкіним.

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