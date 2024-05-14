У Києві біля ТЦ Ocean Plaza прорвало трубопровід: метро зупинилось, транспорт їде по одній смузі

У центрі Києва чергова аварія — біля торгового центру Ocean Plaza сьогодні вдень, 14 травня, прорвало трубопровід. В результаті затопило цілу вулицю, на дорогах виникли затори.

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Фото та відео публікують столичні Telegram-канали.

«В районі столичного метро Либідська прорвало воду біля Ocean Plaza. Через потоп утворився величезний затор», — йдеться у повідомленнях.

Машини рухаються в іншу сторону по односторонній дорозі, повідомляють у мережі.

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Очевидці стверджують, що станцію метро Либідська закрито через прорив.

На Либідській затримується рух автобусів № 2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 та тролейбусів № 1, 12, 42, 43К, 42Д. На проїжджій частині стався провал.

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Пізніше у «Київтеплоенерго» повідомили, що вже локалізували місце пошкодження на вулиці Антоновича.

Йдеться про те, що пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. там теплоенергетики розпочали роботу, щоб виявити «тонкі» місця на трубопроводах.

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«На вул. Антоновича працюють фахівці аварійно-відновлювальної бригади „Київтеплоенерго“, вони здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робі», — повідомили в «Київтеплоенерго» .

Також вони додали, що рух наземного транспорту наразі перекрито. А станція метро «Либідська» працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено.

Нагадаємо, це вже не перший раз, коли у столиці стається прорив трубопроводу.

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