У Києві прорвало трубопровід, утворився «фонтан» (відео)

У Києві, окрім постійної небезпеки ворожих повітряних атак, відбуваються і комунальні НП. Так, 17 липня кияни зафільмували пошкодження магістрального трубопроводу в Голосіївському районі.

В КМДА повідомили, що близько 12:00 на вул. Касіяна (житловий масив Теремки-2) сталось пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні.

Вода в трубопроводі перебувала під тиском, тому внаслідок прориву утворився потужний струмінь.

Аварійна бригада «Київтеплоенерго» вже перекрила подачу теплоносія та розпочала ремонтні роботи.

Через ремонтні роботи змінено маршрути тролейбусів № 12, 45. Рух наземного транспорту організовано таким чином:

тролейбус № 45 — ст.м. «Васильківська» — вул. Касіяна;

тролейбус № 12 — Залізничний вокзал — Кібернетичний центр.

Нагадаємо, що це вже не перший раз, коли у столиці стається прорив трубопроводу. Так, наприклад, у травні в тому ж таки Голосіївському районі, але вже на вулиці Велика Васильківська стався серйозний прорив водогону. Тиск води був настільки сильний, що «фонтан» досягав дахів багатоповерхових будинків.

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