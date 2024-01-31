На Русанівці в Києві прорвало водогін: хто залишився без води (фото, відео)
У Дніпровському районі Києва 31 січня сталася аварія на водогоні — на бульварі Ігоря Шамо, 7 (Русанівка) підтопило проїжджу частину. Без води залишились 10 житлових будинків і три заклади освіти.
Про це повідомляє «Київводоканал».
Для локалізації аварії на місце прибула аварійна бригада водоканалу.
«Для виконання ремонтних робіт необхідне розриття на тротуарі та зеленій зоні. Наразі проїзна частина частково залита водою, викликано ШЕУ (шляхово-експлуатаційне управління ред.). Рух транспорту не обмежений», — повідомили комунальники.
Через аварійну ситуацію відключено від водопостачання 10 житлових будинків:
- б-р Шамо, 1/5, 3,7;
- Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;
- вул. Ентузіастів, 5/1.
Крім того без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5 та два дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1 та бульварі Ентузіастів, 5/1.
Для забезпечення питною водою дитячих садків направлено дві автоцистерни.
Ще одна аварія сталася по вулиці Олексія Тихого, 55/13. Там — пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, є виливання на проїзну частину.
А тим часом власний колапс триває у столичній підземці — там періодично підтоплює підземні станції.51