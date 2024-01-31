На Русанівці в Києві прорвало водогін: хто залишився без води (фото, відео)

У Дніпровському районі Києва 31 січня сталася аварія на водогоні — на бульварі Ігоря Шамо, 7 (Русанівка) підтопило проїжджу частину. Без води залишились 10 житлових будинків і три заклади освіти.

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Автомобілям доводилося долати "велику воду"

Про це повідомляє «Київводоканал».

Для локалізації аварії на місце прибула аварійна бригада водоканалу.

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«Для виконання ремонтних робіт необхідне розриття на тротуарі та зеленій зоні. Наразі проїзна частина частково залита водою, викликано ШЕУ (шляхово-експлуатаційне управління ред.). Рух транспорту не обмежений», — повідомили комунальники.

Масштабний витік води стався вночі

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Через аварійну ситуацію відключено від водопостачання 10 житлових будинків:

б-р Шамо, 1/5, 3,7;

Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;

вул. Ентузіастів, 5/1.

Крім того без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5 та два дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1 та бульварі Ентузіастів, 5/1.

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Для забезпечення питною водою дитячих садків направлено дві автоцистерни.

Ще одна аварія сталася по вулиці Олексія Тихого, 55/13. Там — пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, є виливання на проїзну частину.

А тим часом власний колапс триває у столичній підземці — там періодично підтоплює підземні станції.

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