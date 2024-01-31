37.68 / 38.23 40.98 / 41.70
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Русанівці в Києві прорвало водогін: хто залишився без води (фото, відео)

13:05 31 січня 2024
На місці подій

У Дніпровському районі Києва 31 січня сталася аварія на водогоні — на бульварі Ігоря Шамо, 7 (Русанівка) підтопило проїжджу частину. Без води залишились 10 житлових будинків і три заклади освіти.

Автомобілям доводилося долати "велику воду"

Про це повідомляє «Київводоканал».

Для локалізації аварії на місце прибула аварійна бригада водоканалу.

РЕКЛАМА

«Для виконання ремонтних робіт необхідне розриття на тротуарі та зеленій зоні. Наразі проїзна частина частково залита водою, викликано ШЕУ (шляхово-експлуатаційне управління ред.). Рух транспорту не обмежений», — повідомили комунальники.

Масштабний витік води стався вночі

РЕКЛАМА

Через аварійну ситуацію відключено від водопостачання 10 житлових будинків:

  • б-р Шамо, 1/5, 3,7;
  • Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;
  • вул. Ентузіастів, 5/1.

Крім того без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5 та два дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1 та бульварі Ентузіастів, 5/1.

РЕКЛАМА

Для забезпечення питною водою дитячих садків направлено дві автоцистерни.

Ще одна аварія сталася по вулиці Олексія Тихого, 55/13. Там — пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, є виливання на проїзну частину.

А тим часом власний колапс триває у столичній підземці — там періодично підтоплює підземні станції.

51

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бійці Сухопутних військ ЗСУ на завданні

Потрібні не оператори дронів: генерал-майор здивував відповіддю про те, яких спеціалістів найбільше потребує армія

Кінь-Жартун

Рибам — цікаві справи, Левам — успіх в кар’єрі, а Скорпіонам — потужна енергетика: гороскоп на день Коня-Жартуна

Гороскоп

Овнам допоможе рішучість, Терезам — чарівність: які знаки зодіаку досягнуть успіху в лютому-2024

Заповнення квитанції

«Неуважні» платять вдвічі більше: як пенсіонери змушені витрачати останні гроші через хитрість енергетиків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту