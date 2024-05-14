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Шоу-бізнес

Стандартна сума для сім’ї в шоубізі: друг Зеленського Кошовий розповів, скільки грошей потрібно артистам для життя

16:10 14 травня 2024
Євген Кошовий

Друг президента Володимира Зеленського, керівник «Студії «Квартал 95» Євген Кошовий, який раніше розповідав про плани доньки Варвари здобувати вищу освіту за кордоном, в інтерв'ю Славі Дьоміну «проколовся» на інформації про те, скільки грошей потрібно йому і членам його сім'ї для «нормального» існування в часи війни.

Вірніше, він не хотів зізнаватися у своїх заробітках, і тоді Слава вирішив схитрити: сказав, що йому співачка МамаРіка зізналася, що в її сім'ї на кожного члена витрачають в середньому 2 тисячі доларів.

Тоді Кошовий не витримав і прокоментував «Дві тисячі доларів — це стандартна сума для сім'ї, яка в шоу-бізнесі», тим самим підтвердивши слова співачки.

В той же час Євгеній заявив, що наразі його родина утримується за рахунок коштів, зароблених до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року. За словами Кошового, в наші дні він використовує заощадження, адже сучасні джерела доходу не такі стабільні, як до війни.

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Також Кошовий висловився про те, чи правильно волонтерам заробляти на донатах — він особисто різко проти, щоб волонтери брали собі «зарплату» із зібраних грошей для військових.

Він підкреслив, що у кожного волонтера є робота, де їм платять зарплату — ось з ці кошти й потрібно витрачати на життя. При цьому знаменитість пропонує уряду виплачувати додаткові кошти кожному волонтеру у вигляді надбавок.

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Євген Кошовий також поділився досвідом, коли під час його волонтерської роботи з-під його носа викрали чотири фури з гуманітаркою.

Фури повинні були заїхати до Києва, але так і не дісталися місця призначення.

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«Ми замовляли продукти харчування, гігієну та медикаменти. І чотири фури просто пропали по дорозі та не доїхали до нас. Я не знаю, де вони та як люди з цим живуть», — згадав він.

Нагадаємо, що ще один учасник «Ліги сміху», Віктор Розовий був мобілізований і в одному з боїв отримав тяжке осколкове поранення голови.

Фото instagram.com/evgenii.koshevoi/

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