Стандартна сума для сім’ї в шоубізі: друг Зеленського Кошовий розповів, скільки грошей потрібно артистам для життя

Друг президента Володимира Зеленського, керівник «Студії «Квартал 95» Євген Кошовий, який раніше розповідав про плани доньки Варвари здобувати вищу освіту за кордоном, в інтерв'ю Славі Дьоміну «проколовся» на інформації про те, скільки грошей потрібно йому і членам його сім'ї для «нормального» існування в часи війни.

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Вірніше, він не хотів зізнаватися у своїх заробітках, і тоді Слава вирішив схитрити: сказав, що йому співачка МамаРіка зізналася, що в її сім'ї на кожного члена витрачають в середньому 2 тисячі доларів.

Тоді Кошовий не витримав і прокоментував «Дві тисячі доларів — це стандартна сума для сім'ї, яка в шоу-бізнесі», тим самим підтвердивши слова співачки.

В той же час Євгеній заявив, що наразі його родина утримується за рахунок коштів, зароблених до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року. За словами Кошового, в наші дні він використовує заощадження, адже сучасні джерела доходу не такі стабільні, як до війни.

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Також Кошовий висловився про те, чи правильно волонтерам заробляти на донатах — він особисто різко проти, щоб волонтери брали собі «зарплату» із зібраних грошей для військових.

Він підкреслив, що у кожного волонтера є робота, де їм платять зарплату — ось з ці кошти й потрібно витрачати на життя. При цьому знаменитість пропонує уряду виплачувати додаткові кошти кожному волонтеру у вигляді надбавок.

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Євген Кошовий також поділився досвідом, коли під час його волонтерської роботи з-під його носа викрали чотири фури з гуманітаркою.

Фури повинні були заїхати до Києва, але так і не дісталися місця призначення.

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«Ми замовляли продукти харчування, гігієну та медикаменти. І чотири фури просто пропали по дорозі та не доїхали до нас. Я не знаю, де вони та як люди з цим живуть», — згадав він.

Нагадаємо, що ще один учасник «Ліги сміху», Віктор Розовий був мобілізований і в одному з боїв отримав тяжке осколкове поранення голови.

Фото instagram.com/evgenii.koshevoi/

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