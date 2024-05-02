Палиці в колеса ставити не буду: Кошовий про те, чи передумала його старша донька їхати навчатися за кордон

Зірка Студії «Квартал 95» і друг президента Володимира Зеленського Євген Кошовий, який раніше розповідав, що його старша донька Варвара збирається здобувати професію не в Україні, підтвердив, що Варвара наразі націлена на вступ до польського університету.

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Про це він сказав в інтерв'ю «Коротко про».

Варвара Кошова сьогодні

Також він обґрунтував це рішення доньки.

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«Можливо тому, що, по-перше, Польща близько. А по-друге, українська мова схожа на польську. Я Варю не відмовляю і палиці в колеса їй ставити не буду, тому що це її вибір. Вона знає, як це важко. Вона вже два роки займається великою сценою, якщо можна так сказати. Тому якщо в неї все вийде — я буду тільки радий», — сказав артист.

Він запевнив, що як і раніше, Варвара планує стати співачкою, зібрати великий стадіон фанатів і зараз працює над своїм вокалом.

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Сценічний образ вже готовий

За словами Євгена Кошового, дівчина іноді потерпає від хейтерів батька, але з роками школярка навчилася з цим боротися.

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«Від цього ніхто не застрахований, хто знаходиться в публічному просторі. І діти, звісно, страждають від цього, не знаю, чи можна саме таким словом це назвати. Але коли діти дорослішають, вони все прекрасно розуміють. Варя і сама відповідає своїм хейтерам. Вона їм пише: «Яке ваше діло до мого життя? Ви за собою слідкуйте, а я буду слідкувати за собою», — сказав шоумен.

Примітно, що не лише через батька критикують школярку. Наприклад, минулого року Варя оскандалилася через ведення TikTok під російськомовні пісні. Хейтерам вона відповіла з сарказмом. У ситуацію довелося втрутитися її батьку, який «провів бесіду» з Варварою.

Нагадаємо, що від надмірної уваги глядачів іноді «страждає» і донька ще однієї подруги президента — Олени Кравець. Зокрема, глядачів навіть зацікавило, якою тещою буде Олена для майбутнього обранця красуні Марії.

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