Alena Omargalieva розповіла про кризу у стосунках відомому актору

Співачка Alena Omargalieva, яка під час війни пережила третій викидень, випустила нову пісню та кліп. Це самостійна робота артистки, яка будує кар’єру, поки чоловік Тамерлан захищає країну в лавах ЗСУ.

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У пісні «Коли тебе немає» Олена розповідає свою історію кохання та кризу у стосунках. Роль психолога, з яким спілкується артистка, зіграв відомий український актор Олександр Кобзар.

«Доля випробовує нас кожен день на міцність, і лише завдяки внутрішній силі, опорі та розумінням своїх бажань ми можемо жити по-справжньому. Я хочу, щоб ця пісня стала тією „магічною“ пігулкою, яка зможе залікувати рани та бути знеболювальним, коли здається, що весь світ налаштований проти вас», — прокоментувала роботу співачка співачка.

Раніше Alena Omargalieva розповіла, чому вирішила будувати кар’єру сольно та які завдання виконує її чоловік на фронті.

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Також «ФАКТИ» писали про те, що Аліна Гросу розповіла про зрадливого екс-коханця в новій пісні «Ломка».

Фото: instagram.com/omargalieva.alena

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