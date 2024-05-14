Намагався нажитися на авто для ЗСУ: викрито нечистого на руку військовослужбовця

Працівники Держбюро розслідувань, які нещодавно розслідували обставини смертельної ДТП за участю нардепа на Житомирщині, направили в суд матеріали на нечесного на руку військовослужбовця. За повідомленням прес-служби відомства, він хотів продати три автомобілі, завезені з-за кордону для потреб Збройних сил України.

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Доправлення трьох позашляховиків в Україну з-за кордону організував один з благодійних фондів, плануючи передати їх для потреб Збройних Сил України. Проте, отримавши подарунок нібито для подальшої передачі своєму підрозділу, фігурант одразу опублікував оголошення про їх продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він планував отримати 13,6 тис. доларів США. Під час отримання коштів від покупця військового затримали працівники ДБР.

Йому було інкриміновано незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що на початку року скандал довкола волонтерської автівки для ЗСУ спалахнув у Сновську на Чернігівшщині — мешканці громади виявили, що придбаний за їні кошти автомобіль коштував дешевше, аніж той, на який зібрали кошти.

Фото ДБР

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