39.55 / 40.06 42.62 / 43.26
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Намагався нажитися на авто для ЗСУ: викрито нечистого на руку військовослужбовця

16:35 14 травня 2024
Одна із завезених в Україну автівок

Працівники Держбюро розслідувань, які нещодавно розслідували обставини смертельної ДТП за участю нардепа на Житомирщині, направили в суд матеріали на нечесного на руку військовослужбовця. За повідомленням прес-служби відомства, він хотів продати три автомобілі, завезені з-за кордону для потреб Збройних сил України.

Доправлення трьох позашляховиків в Україну з-за кордону організував один з благодійних фондів, плануючи передати їх для потреб Збройних Сил України. Проте, отримавши подарунок нібито для подальшої передачі своєму підрозділу, фігурант одразу опублікував оголошення про їх продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він планував отримати 13,6 тис. доларів США. Під час отримання коштів від покупця військового затримали працівники ДБР.

Читайте також: «Всі, хто заробляє на війні, гірші за росіян», — колишній мер Умані Олександр Цебрій, який воює на «нулі»

Йому було інкриміновано незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що на початку року скандал довкола волонтерської автівки для ЗСУ спалахнув у Сновську на Чернігівшщині — мешканці громади виявили, що придбаний за їні кошти автомобіль коштував дешевше, аніж той, на який зібрали кошти.

Фото ДБР

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

45

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

унітаз

Коли гості на порозі: навіщо господині засипають в унітаз ложку солі

дівчина

Ракам — кар’єрне зростання, Близнюкам — чарівність і шарм, Водоліям — цікаві зустрічі: що обіцяють зорі 14 травня

Котлети

Соковиті та ароматні котлети за старим іспанським рецептом: «такого насиченого смаку у вашому житті точно не було» (відео)

Пугачова, Галкін та діти

Зовсім не схожа на Аллу Пугачову: у мережі показали жінку, до якої колись залицявся Максим Галкін

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту