Все почалося з покупки «пікапа» для ЗСУ: на Чернігівщині жителі міста вимагають відставки місцевої влади

Ситуація у місті Сновську на Чернігівщині, де представники влади хотіли привласнити тисячу доларів з грошей, зібраних громадою на купівлю авто для армії, стає все більше напруженою: жителі вимагають відставки місцевої влади і готують звернення до Зеленського.

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Про це пишуть місцеві ЗМІ.

У місті, за словами жителів, відбувається «повний завал»: наростає недовіра до влади через розкрадання грошей. В населеному пункті закривають заклади освіти та центри обслуговування населення, керівництво не звертає уваги на звернення від своїх громадян, а жителі з навколишніх населених пунктів не мають змоги доїхати до міста.

Наріжним каменем народного гніву став скандал довкола купівлі автомобіля для військових. Зокрема, з’ясувалося, що насправді придбаний автомобіль коштував на тисячу доларів дешевше, аніж той, на який зібрали кошти. І лише після розголосу і гучного скандалу автомобіль кудись зник, а гроші повернули.

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«З машиною — це верхівка айсберга, вони хотіли це провернути на довірі людей», — говорять місцеві жителі.

Найбільше їх обурює те, що після інциденту з машиною винних не було покарано, як це обіцяв мер.

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Крім того, місцеві жителі скаржаться на незаконну вирубку лісу, розкрадання коштів — навіть тих, що збираються волонтерами. До того ж гуманітарка розподіляється по дуже непрозорим схемам.

«Люди обурені та вимагають від керівництва Сновської міськради піти у відставку. Але не просто піти у відставку, а обов’язково відповісти згідно із законом за своє свавілля та скоєні злочини», — говориться в матеріалі місцевих ЗМІ.

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Звичайно, в кожному скандалі завжди потрібно вислухати думки всіх сторін, та цього журналістам не вдалося — голова Сновської міськради не бажав відповідати на дзвінки.

Втім, громадськість Сновська налаштована йти до кінця і збирає підписи на ім’я президента з вимогою вплинути на ситуацію та врятувати прикордонну громаду від такої влади.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про інший кричущий факт корупіції: чиновників оборонного відомства та менеджерів «Львівського арсеналу» викрито на присвоєнні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

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