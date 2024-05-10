У Києві запровадять графіки відключення електроенергії: хто може залишитись без світла

У Києві наразі спостерігається складна ситуація в енергосистемі. У зв'язку із цим будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії.

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Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються.

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«Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження!», — наголошує Попко.

Зазначимо, що останніми місяцями ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, 8 травня, окупанти вдались до чергового масованого обстрілу під час якого було застосовано 55 ракет й 21 дрон. Внаслідок ворожої атаки постраждало 6 областей України. Тоді ж громадян попередили, що відключення світла можуть запроваджуватись по всій країні, а піковий період очікується з 18:00 до 23:00.

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