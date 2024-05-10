У Києві запровадять графіки відключення електроенергії: хто може залишитись без світла
У Києві наразі спостерігається складна ситуація в енергосистемі. У зв'язку із цим будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії.
Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00
Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються.
«Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження!», — наголошує Попко.
Зазначимо, що останніми місяцями ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, 8 травня, окупанти вдались до чергового масованого обстрілу під час якого було застосовано 55 ракет й 21 дрон. Внаслідок ворожої атаки постраждало 6 областей України. Тоді ж громадян попередили, що відключення світла можуть запроваджуватись по всій країні, а піковий період очікується з 18:00 до 23:00.87
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