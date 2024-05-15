Відома телеведуча розсекретила стать майбутньої дитини під час гендер паті у Швейцарії
Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка чекає на первістка, розсекретила стать майбутньої дитини. З чоловіком — бізнесменом з Казахстану Алмазом вони не втрималися й дізналися, хто в них буде раніше. Проте вирішили влаштувати свято для великої родини, яка з нетерпінням чекає на появу малюка. Гендер паті влаштували в мальовничій місцині в Швейцарії, де мешкає телеведуча з чоловіком.
«Ми не скажемо, на кого ми чекаємо, тому що ми вже знаємо. А от гості наші не знають. Тому сьогодні вони поділилися на різні команди: за хлопчика і за дівчинку. Рідні та друзі вгадували дату, коли з'явиться малеча, розмальовували слинявчики», — розповіла Іванна в інстаграмі.
Подружжя інтригувало гостей, натякаючи на двійню: розрізали торт у рожевих та синіх кольорах, в таких же кольорах розліталося конфетті.
Зрештою, Іванна й Алмаз зізналися — у них буде хлопчик.
«Наше найбільше у світі щастя. Дякую, що обрав нас своїми батьками, синочок. Ми вже тебе дуже любимо і з нетерпінням чекаємо, наше сонечко», — поділилася Іванна.
Народжувати вона буде у Швейцарії.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Джамала чекає на третю дитину. Ймовірно, в неї буде ще один хлопчик.
А телеведуча Лілія Ребрик два місця тому народила третю дівчинку, яку назвали Аделіною.
Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk234
Читайте нас у Facebook