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«Моє найбільше досягнення у житті»: популярна телеведуча вразила зізнанням

16:53 9 травня 2024
Лілія Ребрик із дочками

Популярна акторка театру і кіно, ведуча проєктів «Ранок Вдома» і «Дочекаюся» Лілія Ребрик відсвяткувала день народження. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала сімейне фото і поділилась думками, як змінилося її життя за крайній рік.

Усміхнена Лілія Ребрик у жовтому спортивному костюмі та джинсовій куртці прогулялася з доньками містом і поділилася думками. Ведуча відмітила, що тепер вона має новий статус — мама трьох донечок, від чого отримує неабияку насолоду.

«Мій новий рік, — сказала Лілія. — Що змінилося в житті за ці 365 днів? Тепер я мама трьох. І ці дівчата — моє найбільше щастя. Найвище досягнення. Найміцніша любов. І більше підсумків… не буде. Після тривожної ночі не так спокійно на душі. Я хочу просто хочу миру».

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Акторка зауважила — як би складно не було, треба продовжувати жити. А діти і робота для Лілії Ребрик завжди були головними мотиваторами.

Привітав акторку у соцмережі і її чоловік, хореограф Андрій Дикий. Він поділився ніжною світлиною у чорно-білих тонах.

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«Немає таких слів, щоб описати, як я Тебе кохаю, — підписав її Андрій. — З Днем народження, моя доля».

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Шанувальники Лілії Ребрик одразу відреагували на подію і засипали її поздоровленнями.

«З днем народження! — написали у коментарях. — Бажаю обов’язково дочекатися такого бажаного миру! Здоров’я міцного та натхнення в вашій діяльності».

«Щирі вітання, — написали шанувальники. — Здоров’я вам і вашій чудовій дикій родині! Любові! Достатку! Затишку та довгоочікуваного МИРУ!»

Нагадаємо, Лілія вже повернуласьт у прямі етери ранкового шоу.

«ФАКТИ» писали, що популярна телеведуча вперше стане мамою.

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