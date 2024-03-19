Джамала зізналася, де буде народжувати третю дитину
Українська співачка Джамала, яка скоро втретє стане мамою, розсекретила, де народжуватиме. За її словами, вони з чоловіком вирішили бути в Україні, планують партнерські пологи.
«Так, думаю, буду народжувати вдома в Україні. Завжди плануємо партнерські пологи. Ми робили це перший раз, другий і сподіваюся, що буде й третій», — розповіла Джамала в програмі «Люкс ФМ».
Вона також поділилася, що зараз вони з чоловіком працюють разом. Бекір Сулейманов допомагає збирати кошти для України за кордоном. Співачка каже, що війна наклала свій відбиток на їхні стосунки та ще більше зміцнила їхній шлюб.
«Ми як і кожна родина… Не буду говорити, що все бездоганно, але ми завжди знаходимо компроміси. Ми працюємо разом, їздимо багато збираємо коштів для України і це така відповідальність. На моєму чоловікові перевірити, звідки ця організація, чи вона чесна. Тобто у нього додатковий стрес у вигляді менеджменту й не просто бути моїм чоловіком. Тому я намагаюся підтримувати його, а він — мене. Мені здається, наші стосунки зміцнилися», — поділилася співачка.
Нагадаємо, нещодавно Джамала натякнула на стать майбутньої дитини. Джамала продовжує виступати. Нещодавно вона знялася в документальному фільмі «Голосу Америки», в якому розповіла правду про війну в Україні.
Фото: інстаграм Джамали245
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