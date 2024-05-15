На червоній доріжці Джейн Фонда, Меріл Стріп і Жюльєт Бінош: у Франції відкрився Каннський кінофестиваль

У Франції стартував 77-й міжнародний Каннський фестиваль. Це міжнародна кіноподія, що належить до «великої п'ятірки» кінофестивалів. Вперше його провели у 1946 році. В минулому році «Золоту пальмову гілку» фестивалю отримала режисерка із Франції Жюстін Тріє, яка зняла драму «Анатомія падіння». У програмі нинішнього фестивалю представлені 22 картини. Поміж них є стрічка про повномасштабне вторгнення спільного виробництва Нідерландів, Франції та США режисера Сергія Лозниці, який у 2022-му був виключений зі складу Української кіноакадемії. Є тут і фільм «хорошого росіянина» Кіріла Сєрєбреннікова. Цьогоріч фестиваль у Каннах триватиме до 25 травня і збере акторів першого ешелону як з Європи, так і з Голлівуду.

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Голова журі фестивалю режисерка Ґрета Ґервіг

Головою журі фестивалю стала режисерка Ґрета Ґервіг, яка минулого року зняла фільм «Барбі», та стала першою режисеркою, чий фільм отримав касові збори у понад один мільярд доларів. До журі також увійшли Єва Грін і Лілі Гладстон. Усі вони сяяли в дизайнерських сукнях на червоній доріжці Канн у перший день відкриття кінофестивалю. Компанію їм склала американська акторка Джейн Фонда, Жюльєт Бінош, неперевершена Меріл Стріп та інші зірки.

Актриса Джейн Фонда

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На церемонії вшановували Меріл Стріп (фото у заголовку — Авт.) — уже відомо, що американська актриса отримає почесну «Золоту пальмову гілку» за свій внесок у кінематограф.

Раніше повідомляли про те, що минулого року у Франції на червоній доріжці Каннського фестивалю вітали Джонні Деппа, Уму Турман із сином та інших зірок.

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На фото у заголовку Меріл Стріп. Фото Getty Images

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