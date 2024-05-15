Легендарний журнал повернувся в Україну з Дорофєєвою на обкладинці

Cosmopolitan презентували відразу три digital-обкладинки з Надею Дорофєєвою, яка нещодавно зізналася, як на неї впливає думка оточуючих.

Співачка постала перед камерою в повсякденних образах з розпущеним волоссям і мінімальним макіяжем, відійшовши від образу класичних гламурних героїнь.

ВІДЕО ДНЯ

«Тут я така, якою ще ніколи ніхто мене не показував: абсолютно незвичний для мене мейк, нова форма брів, інший проділ… Така, на мій погляд, трішечки ugly beauty. Цей експеримент захопив мене на знімальному майданчику, і я повністю йому віддалася. Для мене ця зйомка супермодна й суперактуальна. Адже якщо згадати класичний Cosmo — перед очима постає образ широко усміхненої cover girl. Зараз нова реальність, нові стандарти, і ця фотосесія — їхнє відображення», — прокоментувала Надя.

РЕКЛАМА

В інтерв'ю Надя поділилася, як змінилася після 30 років та яку трансформацію пройшла під час війни: вона говорила про нову сенси в музиці, важливість донатів, перехід на українську та ставлення до свого віку.

«Про те, що пішло з мого життя, напевно, знає вся країна. Але прибуло дуже-дуже багато всього. І ці зміни стосуються не тільки особистої сфери мого життя — повністю змінилася моя творчість, змінилася мова, якою я співаю. І це не про експерименти, це — про нашу дійсність. Неймовірно складну та болючу, але й надихаючу.

РЕКЛАМА

…Не скажу, що я стала іншою людиною. Але я продовжую змінюватися, і ці зміни мені дуже подобаються. Що я зрозуміла? Що не варто старатися бути для всіх хорошою; що не варто зраджувати собі; що музика не поза політикою — це стало для мене надзвичайно болючим відкриттям; що сім’я важливіша за кар’єру; що я вже доросла; а ще — я почала більше цінувати все, що маю", — поділилася 34-річна співачка.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Дорофєєва після початку повномасштабного вторгнення випускає нові треки виключно українською мовою, допомагає збирати кошти для військових. Завдяки колаборації з Мішою Лебігою та треку «А я все плакала» вдалося зібрати 6 мільйонів гривень.

Як зізнається співачка, іноді вона також буває розгубленою і травмованою через трагічні події в країні. Але знаходить в собі сили, щоб рухатись далі і допомагати іншим.

Фото: cosmo.com.ua

96

Читайте нас у Facebook