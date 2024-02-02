«Розгублена і травмована»: Надя Дорофєєва вразила зізнанням

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно захопила сексуальним образом, здивувала своїх шанувальників у соціальній мережі, виклав допис, де вона відверто каже про свій стан. До нього Надя додала світлину, на якій співачку майже не впізнати — без макіяжу, зі сльозами на очах.

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«Баланс, — розмірковувала Надя. — Він потрібен в усьому. Якщо подивитесь попереднє фото в моїй інсті — там я в розкішній червоній сукні, з гарним мейком і червоними губами, усміхнена, яскрава і така впевнена .На цьому фото теж я — сумна, розгублена і травмована».

Співачка задалася питанням, де ж справжня вона?

«Відповідь — обидві, — написала Дорофєєва. — Чомусь довгий час хотіла вам показувати тільки «легку» себе, в гарному настрої, ненапряжну, щасливу, в ідеальному ракурсі…

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Напевно соцмережі нав’язують це всім нам. Але це не про справжність".

Дорофєєва додала, що не збирається нити та жалітись, просто хоче, щоб іноді її бачили і такою.

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Шанувальники підтримали відвертість Дорофєєвої, написав, що сприймають її у любому стані.

«Класно бачити людину справжньою і такою, що відкривається багатьма своїми станами — мене це особисто надихає, — поділилися у коментарях. - А штучність навпаки відштовхує».

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Хоча були і ті, хто вважає недоречним таку відвертість зірки.

«Може не треба? — поставили питання до Наді. — Бо ми всі себе періодично такими бачимо. Але так приємно зайти і надихнутися тут чиєюсь силою. Зарядитись мотивацією».

«ФАКТИ» писали про те, чи спілкується Дорофєєва зі своїм колишнім чоловіком Володимиром Дантесом.

Раніше заплакана Анна Саліванчук натякнула на проблеми в особистому житті.

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