Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила кліп з популярним блогером, відсвяткувала свій день народження. На своїй сторінці у соціальній мережі Надя виклала світлину у спокусливому образі та допис, в якому пояснила, що відчуває зараз і як відноситься до оточуючих.

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«Нарешті 34, — написала Надя. — В дитинстві я думала, шо після 30 люди вже вмирають, але диви, після 30 все тільки стає цікавішим. Ти вже добре знаєш себе, ти починаєш переглядати свої погляди на життя, нарешті розумієш, що думка оточуючих про тебе і все це — неважливо. Ти все ще наче і хочеш бути „хорошою“ для всіх, але все ж таки обираєш себе — таку неідеальну, але справжню».

Шанувальники співачки почали вітати її з особистим святом. Надя отримала привітання і від колег по шоу-бізнесу, які приєднались до привітань Дорофєєвої, поділившись своїм досвідом прожитих років.

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«Прикол в тому, що навіть після 35 не вмирають. Вітаю!» — написав Анатолій Анатоліч.

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«Надь, є доказова база, що навіть після 40 не вмирають! — прокоментувала блогерка Маша Єфросиніна. — Захоплююсь і відчуваю, що все тільки в тебе починається».

«Обожнюю твою щирість, доброту та людяність, — приєдналась до поздоровлень фітнес-тренерка Марина Узелкова. — Нехай новий рік, принесе незабутні враження, нові досягнення та досвід».

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«З Днем народження! — телеведуча Леся Никитюк приєдналась до побажань. — І не плач більше».

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва здивувала своїми фото топлес.

«ФАКТИ» писали, що зірка фільмів для дорослих підтримує ЗСУ.

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