Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon: чому це важливо для України

В рамках підтримки Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon, які захищатимуть польський повітряний простір, повідомив голова британського уряду Ріші Сунак на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Між Польщею та Великою Британією існує великий зв’язок, на основі якого будується безпека у ситуації війни в Україні, зазначив Сунак. Він нагадав, що Велика Британія надасть Україні £500 млн додаткової допомоги, пише rmf24.

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«Я хотів би говорити про неймовірну міцність, яка характеризує наші відносини, — сказав британський прем'єр. — Ми союзники назавжди».

Глава британського уряду запевнив, що Велика Британія не забуде, що саме польські пілоти рятували життя британців, воюючи в британському небі.

«Ми — великі військові держави, які допомагають Україні. Коли йдеться про нашу військову допомогу, то я хочу посилити її. Тому сьогодні я сказав про додаткову допомогу (у розмірі) півмільярда фунтів, щоб ми могли ще більше допомоги у фінансуванні закупівлі обладнання (для України)».

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Ріші Сунак зазначив, що Польща витрачає на безпеку найбільше з усіх союзників НАТО. І додав, що під час візиту також обговорювалися можливості розвитку збройової промисловості.

Сунак сказав, що в рамках підтримки Великої Британії він відправить до Польщі винищувачі Typhoon, які захищатимуть польський повітряний простір. Також в рамках навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня, до Польщі буде відправлено 16 тисяч британських солдатів.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що найближчим часом окупанти активізують удари по Україні, та наводили слова Діани Макарової про ситуацію на фронті та допомогу ЗСУ: «Ви ж розумієте, що відбувається? В нас тихо й потужно догризають Лівобережжя».

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