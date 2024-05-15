Ніхто їх не любить: чотири найбільш злі знаки зодіаку

Астрологи, які раніше розповіли, у які роки життя кожен знак зодіаку має шанс змінити долю, розказали також, серед яких знаків зодіаку найбільше злих людей, інформує Ukr.Media.

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Водолій

Люди, народжені під знаком Водолія, відомі своєю товариськістю та грайливим настроєм. Тому вони без вагань роблять перший крок, коли справа стосується встановлення нових дружніх чи соціальних відносин. Але, з іншого боку, відомо, що Водолії виходять з-під контролю, коли зляться. Тому, якщо Водолій відчує себе скривдженим, він швидко дасть про це знати і, якщо потрібно, затято. Тому цей знак Повітря прямолінійний у своєму способі вираження речей, навіть якщо це має поранити чи образити чутливість співрозмовника. Не зліть його, уникайте доводити його до крайності.

Овен

Знак вогню, Овен, як відомо, має нетерплячий та імпульсивний характер. Дійсно, стикаючись з певними ситуаціями, йому важко зберігати холоднокровність, і він має тенденцію швидко втрачати самовладання в запалі моменту. Запальні Овни схильні реагувати досить мстиво, якщо вони справді скривджені чи засмучені. Навіть найтовариські з них не можуть контролювати і приборкати цей порив. Одержимі жагою помсти, представники цього астрологічного знака діють із чистого егоїзму, не переймаючись наслідками. Як ви вже зрозуміли, Овни, не вагаючись, виявляють у собі зло, як тільки з'являється можливість.

Скорпіон

Восьмий знак Зодіаку, Скорпіон, зазвичай зображується схильним до маніпуляцій, темпераментним та підлим за своєю природою. Тому не даремно Скорпіонів вважають найдиявольськішими. Наділені важким характером, якщо не сказати складним, уродженці знаку Скорпіон не схильні діяти наполовину. Їм властиві всі крайнощі між агресивністю, маніпуляцією та образою. І не їхня стримана сторона все виправить. Прагнучи зберегти свій особистий простір, Скорпіони без вагань стають жорстокими та злими, коли відчувають загрозу чи небезпеку. Пам'ятайте, зрештою, немає нічого смертоноснішого, ніж укус скорпіона!

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Телець

Перший земний знак, Телець вважається матеріалістичною істотою, яка любить цінувати найкращі речі у житті. Це не заважає йому легко злитися, і в цьому випадку його може бути важко заспокоїти. Хоча в нього доброзичливий характер, деякі з його найгірших недоліків можуть легко спливти на поверхню і виявитися, коли він вважатиме це за необхідне. Між егоїзмом, зарозумілістю та ревнощами Тельці часто помиляються у бік гордині, яка робить їх самовпевненими. Крім того, вони можуть бути вкрай скривджені, особливо на людей, які посміли їх зрадити. Між несумлінністю, впертістю та образою Телець, не вагаючись, кине виклик. У будь-якому разі ми вас попередили!

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали п'ять найревніших знаків зодіаку та розповіли, серед яких знаків зодіаку найбільше хороших чоловіків.

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