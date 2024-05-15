Чи відповість «Банк Альянс» за махінації з банківськими гарантіями? Голову правління Фролову оголошено в міжнародний розшук

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення слідчого судді ВАКС і постановила обрати голові правління «Банку Альянс» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йдеться про гучну справу про розкрадання коштів «НЕК «Укренерго» в лютому — березні 2022 року на суму близько 1 млрд гривень компанією «Юнайтед Енерджи» за участю «Банку Альянс», який видав банківську гарантію компанії бізнес-партнера Коломойського. При цьому «Банк Альянс» відмовився від зобов’язань і вже третій рік веде судову війну проти «НЕК «Укренерго».

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Про оголошення підозри учасникам схеми, серед яких і Ю. Фролова, НАБУ звітувало ще в січні 2024 року.

Втім, це рішення, ймовірно, мало що змінить у перебігу кримінальної справи № 52 022 000 000 000 088, яку НАБУ розслідує з травня 2022 року. Адже Фролова з 13 березня 2022 року керує «Банком Альянс», перебуваючи за кордоном, що не завадило їй отримати рекордний кредит від НБУ на 1,93 млрд гривень у вересні 2020-го.

Згідно з матеріалами постанови ВАКС, в міжнародний розшук Фролову оголосили ще 19 січня 2024 року, але знайти її, попри наявну у слідства адресу проживання підозрюваної в Словацькій Республіці, досі виявилось не під силу навіть Інтерполу. Очевидно, так само, як безсилим виявляється міжнародний розшук цілої когорти українських високопосадовців та олігархів, що переховуються від правосуддя у гостинній Європі.

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Юлія Фролова, голова правління "Банку Альянс"

«Низька вірогідність того, що Фролова буде доставлена в український суд і отримає реальний вирок, ставить питання про реальні цілі розслідування НАБУ у справі. Слідство наполягає, що рішення про видачу афілійованій з Коломойським компанії „Юнайтед Енерджи“ банківської гарантії на 1,85 млрд гривень приймалось одноосібно Фроловою в порушення статуту „Банку Альянс“, оскільки сума гарантії перевищувала 25 відсотків активів банківської установи», — йдеться в матеріалі. При цьому у звітну документацію «Банку Альянс» для НБУ було здійснено підлог: з метою приховати реальну суму банківської гарантії до НБУ надано документи про видачу гарантії лише на 300 млн грн. Таким чином, Фролову призначено єдиною, хто несе повну й нероздільну відповідальність за незаконну діяльність «Банку Альянс».

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Факти підробки «Банком Альянс» документів визнано перевіркою Нацбанку, що відбулась ще в січні 2023 року. Втім, попри зроблені інспекцією НБУ висновки про те, що «Банк приймає надмірні кредитні ризики, що перевищують нормативні обмеження, встановлені регулятором, а в бухгалтерському обліку наданих гарантій на окремі дати дозволило Банку уникнути порушення нормативу Н7», жодних санкцій щодо «Банку Альянс» застосовано Нацбанком так і не було.

Сьогодні «Банк Альянс», попри солідний кейс справ з невиконання банківських гарантій перед державними установами і підприємствами, продовжує свою роботу на ринку банківських гарантій, в той час як загальносвітова практика та нормативи НБУ передбачають при виявленні таких масштабних махінацій щонайменше введення в банк тимчасової адміністрації.

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Недоторканість «Банку Альянс», яку пов’язують з впливом на українську владну систему його реального власника Дмитра Фірташа, на жаль, демонструється всім перебігом справи про видачу і несплату банківської гарантії. Так, розслідування НАБУ справи про розкрадання коштів «НЕК «Укренерго» різко активізувалось після того, як в грудні 2022 року Господарський суд м. Києва у справі № 910/32 68/22 виніс рішення на користь «НЕК «Укренерго» і зобов’язав «Банк Альянс» сплатити на користь державної компанії 1 млрд 113 млн гривень. Як видно з матеріалів згаданої постанови ВАКС, основні докази щодо неправомірної діяльності голови правління «Банку Альянс» Фролової датуються травнем — серпнем 2023 року.

Дії слідства у справі є напрочуд синхронними з діями «Банку Альянс». В той час як адвокати «Банку Альянс» затягували розгляд скарги на рішення Господарського суду в Північному апеляційному суді, детективи НАБУ збирали докази щодо фальшивого характеру банківської гарантії, оскільки «рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури». Таким чином, пріоритетом слідства, очевидно, є покарання Фролової як фізичної особи, а не повернення державі 1 млрд гривень.

Водночас саме матеріали кримінального провадження НАБУ були використані «Банком Альянс» в жовтні 2023 року для позову до «НЕК «Укренерго» та «Юнайтед Енерджи» про визнання банківської гарантії такою, що не підлягає виконанню, та визнання припиненим зобов’язання банку — справа № 910/16479/23. Господарський суд м. Києва, за мірками українського судочинства доволі швидко, вже в середині квітня 2024 року, задовольнив позов «Банку Альянс», що стало підставою для Північного апеляційного суду зупинити розгляд у справі № 910/32 68/22. Тепер питання про виплату «Банком Альянс» на користь «НЕК «Укренерго» 1 млрд 113 млн гривень знову відстрочене на невизначений час.

Попри те, що мова йде про кошти, які «Банк Альянс» мав сплатити державному підприємству одразу після настання гарантійного випадку, а саме — ще в березні — квітні 2022 року, наразі виглядає так, що через судову та правоохоронну систему, а також через бездіяльність Нацбанку, створюються штучні підстави для виведення «Банку Альянс» з-під удару в ганебній антидержавній оборудці. Фролова продовжить успішно переховуватись від слідства. А «НЕК «Укренерго» прийдеться продовжити пошук необхідних зруйнованій енергетичній галузі коштів у міжнародних спонсорів.

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