«Україна може почати нагороджувати деяких російських операторів ЗРК»: окупанти в Криму втратили кілька винищувачів

Авіаційному полку російських ВПС, що літає з авіабази Бельбек під Севастополем в окупованому росією Криму, пощастило на війні. Попри те, що 38-й авіаполк винищувачів знаходиться недалеко від лінії фронту на півдні України й часто стає мішенню українських БПЛА, протягом великої війни надзвукові перехоплювачі Су-27 38-го полку уникали значних пошкоджень. Останнім часом ситуація кардинально змінилася. Цілком можливо, що 38-й полк щойно втратив два з приблизно двох десятків старих Су-27П і Су-27СМ 1980-х і 1990-х років випуску. Причому в одній із втрат винні самі росіяни, пише Forbes.

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Нещодавній масований український ракетний обстріл, який вразив чотири російські військові кораблі та штаб ВМС у Севастополі, також зачепив Бельбек. За даними українського Центру оборонних стратегій, ракети, які українці випустили в напрямку Севастополя, вразили об'єкти 38-го полку. Атака призвела до знищення одного винищувача Су-27 і пошкодження двох інших.

Ракетні атаки, вочевидь, змусили зенітно-ракетні батареї російських ВПС у Криму занервувати. Самі ці батареї також є головними цілями для українських ракет.

«Проте українське Міністерство оборони має почати нагороджувати медалями деяких російських операторів ЗРК», — пожартував Якуб Яновський, аналітик компанії Oryx, яка займається підрахунком втрат транспортних засобів у воєнний час.

Росіянам буде важко компенсувати втрати Су-27. У російському арсеналі залишилось лише близько 40 базових Су-27, оскільки новіші Су-30, -34 і -35 стали типами, що домінують. А старі Су-27, які росіяни поставили на зберігання, виявились непридатними через те, що зазнали значної корозії.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, як британський експерт висловився про збиття в Криму російського літака.

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