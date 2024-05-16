«Принцеса АТБ» Буткевич представила іронічну пісню про жіночу дружбу

Співачка Анна Буткевич, донька співвласника найбільшої роздрібної мереж країни, презентувала нову версію пісні «Жіноча Дружба» та офіційний кліп до неї.

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В пісні йдеться про те, що героїня розсталася з чоловіком і розмірковує, як йому «помститися», тому телефонує кращій подрузі.

«SOS, викликаю

Подруго, де ти?

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Я вже в дорозі

Ухвалим вендєту

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Як добре, що в моєму житті

Є ти!" — такими рядками розпочинається пісня, кліп до якої зняв відомий режисер Семен Горов.

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«Жіноча дружба — це коли ви готові відповісти на телефонний дзвінок о третій ночі та почути лише „Я ставлю крапку“ і знати, що вам навіть не треба запитувати, про що йде мова», — коментує артистка.

Цікаво, що перша версія даного треку мала побачити світ ще до повномасштабного вторгнення ворога в Україну і мала бути присвячена всім близьким подругам співачки, з якими вона проводила багато часу разом. Втім, наразі пісня отримала трохи інші сенси — в її основі спогади про мирний час та подруг, яких війна змусила роз’їхатися по світу.

Кліп та пісню створено у жартівливій манері, адже, за словами Анни Буткевич, гумор завжди рятує від депресії.

Зазначимо, що тато співачки — насправді співвласник вказаної мережі, а вона займає в ній високий пост.

І сама красуня спочатку була не в захваті від «прізвиська», а потім згодилася з тим, що воно вигідно відрізняє її від інших виконавиць — адже «Буткевичів» може бути декілька, а «принцеса АТБ» — одна. Тепер вона так характеризує себе навіть у соціальній мережі.

Цікаво, що пісня, певно, має автобіографічний характер, так як Анна часто залишається одна і самостійно виховує доньку. При цьому жінка боїться знайомити своїх обранців із батьками, так як кілька разів «обпікалася» на тому, що обранцеві подобалась не вона, а її гроші чи можливості, які вони дають. При цьому співачці подобаються чоловіки з бородою й вираженою маскулінністю.

До слова, співачкою Анна стала не через «зв'язки» — у неї дійсно сильний голос.

А про коло знайомств можна зробити висновок з такого відео.

Відомо, що Буткевич народилася 27 лютого 1985 року в місті Дніпропетровськ (зараз Дніпро). Закінчила юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Вона — авторка й ведуча радіошоу «Без гриму» («Наше радіо»). У 2018 році була експерткою телешоу «Поверніть мені красу». Знімалася в серіалах, серед яких «Жіночий лікар» і «Школа».

Раніше «ФАКТИ» писали про іншу співачку з Дніпра, Анну Шевченко, яка допомагала реперу Потапу під час його виступу у якості «російського ретро-артиста» у Німеччині.

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