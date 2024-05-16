«Ми були дуже близькі»: популярна акторка вразила зізнанням

Популярна акторка театру і кіно Ольга Атанасова зізналася, що вона довго не сприймала те, що в Україні почалася повномасштабна війна. Це усвідомлення прийшло до неї лише 6 березня 2022 року — саме тоді стало відомо про смерть актора Паші Лі. Павло загинув у Ірпені, прикриваючи дітей від куль.

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«Для мене війна почалася, коли помер мій друг Паша Лі, — розказала Ольга у проєкті „Точка опори“. — Тоді до мене прийшло те саме сприйняття і усвідомлення, що таке може бути, що люди гинуть і гинуть близькі, знайомі, друзі, батьки… Зі смертю Паші до мене прийшло усвідомлення, що все по-справжньому і що жодного романтизму у війні немає, що війна — це смерть».

Акторка була одна з перших, хто дізнався про загибель молодого актора і ведучого. Тоді їй зателефонував їхній спільний друг і повідомив, що це можливо, але точної інформації тоді ще не було.

Актор Паша Лі

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«Я чомусь одразу відчула, що це правда, — сказала Ольга. — Ми з Пашею працювали довгі роки у виставі „Будьте як вдома“ і спілкувалися. Я не можу сказати, що ми бачилися щодня. Але коли проводили час разом, були дуже близькі. Дуже багато було таких розмов, про які… чесно можу зазначити, що я вже ніколи ні з ким про це не поговорю. Ми завжди жартували, що були дуже схожі, тільки він чоловік, а я жінка. Ми дуже розуміли одне одного. Він був дуже сонячний, як сонечко, завжди залагоджував всі конфлікти. При цьому філософська і розумна людина».

За словами акторки, вона і досі часто згадує Пашу Лі, і ці згадки викликають усмішку. Ба більше, вона довгий час думала, що скоро побачить друга знову.

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«Це дивно, але мені здавалося, що може бути так, що це все був жарт, — поділилася акторка. - Він зайде і скаже: «Ну що, як я з вами пожартував? А ось я живий! Все добре, я не можу померти».

Нагадаємо, актора Пашу Лі нагородили орденом «За мужність».

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