Гроші не пропадуть: Кабмін прийняв важливе рішення по виплаті у випадку гибелі військовослужбовця

Війна — дуже жорстока річ, і український військовий, який йде у бій, усвідомлює, що робить це для того, щоб знищити ворога, вважає міністр юстиції Денис Малюська.

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Також існує ймовірність того, що й сам воїн може не повернутися живим. Але моральний стан захисника буде набагато кращим, коли він знатиме, що його рідні гарантовано отримають одноразову грошову допомогу, яка передбачена у такому випадку, пише SUD.UA.

Кабмін 14 травня ухвалив рішення, яке дозволяє військовим «заповідати» родичам одноразову грошову допомогу на випадок загибелі.

«Кабмін 14 травня 2024 року постановою 550 затвердив Порядок та строки передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) для зберігання в особовій справі», -йдеться у повідомленні.

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Особисте розпорядження складається на випадок загибелі (смерті) та стосується виплати одноразової грошової допомоги.

Так, військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги особі (особам) за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

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Особисте розпорядження складається письмово в довільній формі із зазначенням військового звання, ПІБ, дати народження, місця проживання чи перебування (реєстрації місця проживання), РНОКПП, а також місця і часу складення. В документі обов’язково зазначаються частка належної до виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, а також особа, якій здійснюватимуться такі виплати.

В особистому розпорядженні також можуть зазначатися відомості щодо ТЦК, яким призваний на військову службу військовослужбовець, або номер військової частини, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти.

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Справжність підпису на особистому розпорядженні засвідчує командир військової частини або нотаріус.

Оригінал особистого розпорядження передається командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) в день засвідчення на ньому справжності підпису або в 10-денний строк з дня засвідчення підпису (у разі засвідчення справжності підпису нотаріусом), про що робиться відповідний запис на копії.

Копія документу зберігається у військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.

Після засвідчення справжності підпису оригінал передається командиром до служби діловодства військової частини, реєструється в установленому порядку та: надсилається для зберігання до ТЦК (оригінал особистого розпорядження); долучається до особової справи військовослужбовця СБУ, іншого органу або військового формування, крім Збройних Сил.

Особам, яким під час виконання службових обов’язків став відомий зміст особистого розпорядження, заборонено розголошувати його зміст.

Оригінал документа надсилається до ТЦК у конверті (пакуванні) засобами фельд’єгерського зв’язку, поштового зв’язку або в іншій спосіб, що унеможливлює вільний доступ до інформації, яка міститься в ньому. Оригінал зберігається в особовій справі.

У разі скасування особистого розпорядження або складення нового особа подає командиру за місцем проходження служби відповідний рапорт або нове особисте розпорядження.

Таким чином, теоретично цією постановою КМУ спростив життя родичам загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, що члени сімей загиблих воїнів та поліцейських можуть отримати ще одну грошову компенсацію. Йдеться про виплати грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткових відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі.

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