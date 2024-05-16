«Такі пристрасті, що соромно розповідати»: Jerry Heil приписують роман з учасником «Євробачення»

Конкурс «Євробачення-2024» вже відгримів, а пристрасті довкола нього вирують досі. Співачці Jerry Heil, яка разом з Аlyona Аlyona представляла Україну на пісенному конкурсі в Мальме, приписують роман з представником Швеції. В Мережі ширяться чутки, що у Яни (справжнє ім’я співачки) та Маркуса склалися більш, ніж приятельські стосунки. В підтвердження наводять кадри, на яких артисти обійнявшись давали разом інтерв’ю, обмінювалися ніжними поглядами.

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Кажуть, за лаштунками Яна та Маркус проводили багато часу разом. А в гримерці вирували справжні пристрасті.

«Тут такі пристрасті, що соромно все розповідати. Навіть не хочу говорити про полуничку Jerry Heil прямо в гримерці», — пишуть пліткарі.

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Чутки дійшли і до мами співачки. «Яночко, я сподіваюся, що це неправда, що пишуть про твої стосунки з тим артистом», — написала їй мама.

Співачка відреагувала на чутки. Проте не стала ні підтверджувати, ні спростовувати їх.

«Це просто краще, що могло статися», — віджартувалася Яна.

Маркус навесні розповідав, що має дівчину Нора. Спільні фото він публікував в соцмережах.

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Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2024» став представник Швейцарії Немо. А українські співачки Jerry Heil&Аlyona Аlyona посіли третє місце. Окрім привернення уваги світу до України, артистки змогли привернути увагу також до питання військовополонених.

Фото: instagram.com/thejerryheil

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