«Відбилися штрафом»: Аlyona Аlyona розповіла про санкції до української делегації на «Євробаченні»

Співачка Аlyona Аlyona, яка днями повернулася в Україну з «Євробачення», де представляла нашу країну разом з Jerry Heil, розповіла про санкції організаторів конкурсу. За словами артистки, українську делегацію оштрафували через напис на футболках «Free Azovstal Defenders» в ефірі шоу. Таким чином команда вирішила нагадати світу про наших військовополонених. Це було доволі ризиковано, починаючи від штрафів до дискваліфікації. Адже на конкурсі заборонені будь-які політичні прояви чи заяви.

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«З'явитися у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем», — розповіла Аlyona Аlyona в інстаграмі.

Все ж таки, представники української делегації вдягли футболки з написом «Free Azovstal Defenders», сховавши їх під іншим одягом. А коли в перервах між виступами учасників камера наближалися до нашої команди, команда швидко розкрилася і показали заклик на весь світ.

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«Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом. Я неймовірно рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених», — написала співачка. Проте згодом прибрала речення про штраф.

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Пізніше український мовник Суспільне спростував інформацію про можливі санкції щодо української делегації.

«Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на пісенному конкурсі „Євробачення“, не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил», — йдеться в офіційній заяві.

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Інформації про санкції немає на офіційних каналах організаторів «Євробачення» — Європейської мовної спілки.

Нагадаємо, переможцем 68-го міжнародного пісенного конкурсу, в якому цьогоріч брали участь 37 країн, став представник Швейцарії Nemo з піснею «The Code».

Jerry Heil і Аlyona Аlyona посіли третє місце.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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